Riprendere il confronto sulla riforma previdenziale

L’invasione dell’Ucraina sta sconvolgendo l’Europa, con effetti devastanti sia in termini di vite umane sia dal punto di vista economico/sociale, con costi energetici raddoppiati che hanno già portato l’inflazione a oltre il 5% e uno spread vicino ai 180 punti.

Nonostante il terribile momento che stiamo vivendo, dopo due anni di pandemia che hanno causato oltre 155.000 decessi, è necessario riprendere immediatamente il confronto Governo/Sindacati per dare ai cittadini italiani una nuova legge previdenziale a partire da gennaio 2023.

Tra le proposte sul tappeto ne aggiungo un’altra che permetterebbe a chi lo desidera di rimanere oltre l’età del pensionamento ordinario, ottenendo un bonus dell’1,5% annuo a partire dai 66 anni di età fino a un massimo di 70 anni.

Nel dettaglio, l’ipotesi è quella di

- separazione tra previdenza e assistenza;



-mantenimento del sistema misto fino alla naturale conclusione;-abolizione dell’aspettativa di vita e delle finestre sia per la pensione anticipata sia per la pensione di vecchiaia;- pensione anticipata per tutti, uomini e donne, a 41 anni di contributi;- per le donne con figli, bonus di sei mesi per ogni figlio con un massimo di due;- pensione di vecchiata anticipata a 66 anni;- flessibilità in uscita anticipata a partire da 62 anni di età, con penalizzazione dell’1,5% per ogni anno di anticipo rispetto ai 66 anni;- analogamente alla flessibilità di uscita anticipata possibilità di restare al lavoro oltre i 66 anni e fino a 70 con un incremento dell’1,5% annuo;- rendere definitivi gli istituti di Opzione Donna e Ape Sociale;- implementare la pensione integrativa con benefici fiscali fino al 50% di quanto versato;- pensione di garanzia per giovani, donne e per chi svolge lavoro di cura;- per i dipendenti pubblici erogazione del Tfr/Tfs entro sei mesi dalla cessazione del rapporto del lavoro;- flessibilità di uscita anticipata dal mondo del lavoro senza penalizzazioni per casi particolari di disoccupazione, lavori usuranti, malattia e invalidità;- coefficienti di trasformazione rivalutati in aumento.

Inoltre, per i soli pensionati che sono la categoria più fragile e che stanno subendo più di tutti gli effetti della crisi, si potrebbe introdurre l'estensione della no tax area fino a 10.000 euro, l'eliminazione delle addizionali regionali e comunali per redditi imponibili fino a 30.000 euro e dimezzamento per redditi imponibili da 30.000 a 40.000 euro nonché indicizzazione delle pensioni al 100% per effetto dell’inflazione reale.

Spero che questo contributo sia oggetto di confronto in questa difficilissima partita che si giocherà a breve tra Governo e Sindacati per varare una giusta riforma previdenziale che i cittadini italiani aspettano da molti anni.

Rubrica a cura di Mauro Marino, esperto di economia e pensioni