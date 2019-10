Riqualificazione casa a Pordenone: appello ai privati

“Occorrerebbe che gli amministratori e i proprietari si passassero una mano sulla coscienza”. Si appella così il sindaco di Pordenone, Alessandro Ciriani, a chi possiede gli edifici più vetusti della città sul Noncello per spingere la riqualificazione energetica degli stabili. Specie quelli più vetusti, costruiti tra gli Anni ’60 e ’70. L’occasione è stata il taglio del nastro di fine lavori sul condominio Maiorca 2 a Borgomeduna, la cui ristrutturazione è stata fatta da Bluenergy (vedi articolo sotto).

Un appello, quello del primo cittadino, rivolto ai proprietari di almeno metà degli immobili pordenonesi. Già, perché stando ai dati questo è il ‘peso’ degli edifici sui quali andrebbe messa mano.

“Secondo uno studio collegato con il progetto Cartis sul rischio sismico - spiega l’assessore all’Urbanistica, Cristina Amirante - le strutture realizzate tra gli Anni ’60 e gli Anni ’80, periodo nel quale Pordenone passò da 12mila a 51mila residenti espandendosi fuori dal ring, sono almeno la metà. Per lo più si tratta di edifici con grandi dispersioni termiche e con impianti vecchi, senza sistemi alternativi di produzione di energia”.

“Se il pubblico investe decine di milioni di euro su questo fronte - dice Ciriani -, magari una riflessione, valutando costi e benefici, servirebbe. Se vogliamo attrarre persone a vivere in città, accanto ai servizi pubblici, occorre anche la qualità del patrimonio cittadino”.

L’amministrazione, intanto, sta facendo la propria parte.

“Abbiamo stretto un patto - continua Ciriani -, lo abbiamo chiamato Pacchetto calore attraverso il quale riqualificheremo decine di immobili pubblici con un contratto con una ditta privata. Ciò significa risparmiare denaro, ottenere un efficientamento energetico e un miglioramento ambientale e garantire una migliore fruizione di questi edifici che altrimenti avrebbero rischiato di decadere, oltre ad aumentarne il valore”. Obiettivi, questi, che può ottenere anche il privato attraverso gli sgravi fiscali, fino al 75 per cento dei costi dei lavori, messi a disposizione dallo Stato.

“Se ci si siede attorno a un tavolo - conclude Ciriani - si può valutare la situazione di alcuni edifici, specie quelli delle parti più nobili della città realizzati negli Anni ’60 e ’70 in maniera non sempre coerente con gli spazi nei quali sono sorti, che avrebbero bisogno di un restyling profondo”.

Tornando al Pacchetto calore, questo non costerà un euro di investimenti da parte del Comune. “Il contratto sottoscritto con Siram - sottolinea Amirante - prevede un investimento privato di 6 milioni di euro su 90 edifici in città, buona parte del patrimonio comunale (scuole, palestre, musei, impianti sportivi). Noi come amministrazione pubblica non abbiamo esenzioni fiscali, ma la ditta che interviene per l’efficientamento degli edifici ottiene, tramite il conto energia, inventivi fino al 60 per cento fino a un massimo di 1,6 milioni per singolo intervento. Il contratto, inoltre, prevede che il Comune paghi per 15 anni all’impresa un canone che equivale al costo delle bollette e della manutenzione degli immobili interessati”.