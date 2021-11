Risparmi andati in fumo, quali prospettive?

Riprendono gli incontri sul territorio di Consumatori Attivi dopo lo stop forzato delle assemblee a causa dell’emergenza Coronavirus. Giovedì 11 novembre alle 18, nella Sala Polifunzionale della Casa dell’Immacolata in via San Domenico 50 (Udine), si terrà il convegno per fare il punto sui vari casi di risparmio tradito seguiti in prima linea dall’associazione che conta ormai oltre 4.000 tra soci e sostenitori, anche morali, delle grandi battaglie portate avanti finora.

L’attenzione sarà focalizzata sul grande tema delle Banche venete che ha riguardato oltre 16.000 risparmiatori in tutta la regione e, nello specifico, sui procedimenti giudiziari in essere, sul Fondo Indennizzo Risparmiatori, sulla situazione degli indebitati che hanno linee di credito con Amco o con Intesa Sanpaolo e sulle liquidazioni.

L’associazione denuncia un attacco al Fondo, che ha già indennizzato diversi risparmiatori, da parte di alcune forze politiche, che vorrebbero aprire l’accesso allo stesso anche a risparmiatori di altre banche che, però, si trovano in situazioni completamente differenti, andando così a precludere la possibilità che i soldi in avanzo sul fondo possano essere ulteriormente divisi tra gli aventi diritto per andare ad aumentare la percentuale del 30% come stabilito dalla norma istitutiva.

L’altro tema sarà quello riguardante le varie pronunce a favore dei risparmiatori che hanno acquistato nel tempo azioni di Banca di Cividale oggi dal valore drasticamente ridotto e per lunghissimo tempo invendibili per concludere poi con un’importante novità regionale: il Fondo da 17 milioni di euro per i soci prestatori di Coopca e Cooperative Operaie Triestine. Le domande potranno essere presentate dal 15 novembre in modalità semplificate alle Camere di commercio della Regione. Si tratta di un’altra conquista per i risparmiatori traditi e per la giustizia.

I posti sono limitati (la capienza è di 70 persone); sarà richiesto il rigoroso rispetto delle norme anti Covid e l’obbligo di Green Pass.