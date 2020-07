Risparmiatori 'in soccorso' delle Pmi del territorio

Come proteggere i propri risparmi dalle incognite scatenate dall’emergenza Covid-19, ora che la fase 3 è realtà ma stenta a decollare? È la domanda che in questo periodo si pongono le famiglie e rivolgono ai professionisti del settore del private banking.

Massimiliano Ruggiero, Area Manager di Banca Generali Private Nordest, Lazio e Sardegna fa il punto della situazione: “Durante le dure settimane del lockdown abbiamo cercato di essere vicini ai risparmiatori friulani che hanno avuto un approccio prudente. Insieme, abbiamo gestito i rischi legati alle altalene dei listini senza cadere nell’emotività. Anzi, abbiamo anche monitorato i mercati per cogliere eventuali opportunità che, comunque, non mancano proprio in fasi come questa”.

Il quadro resta complesso, con numeri e prospettive future dell’economia fosche, che condizioneranno le scelte dei risparmiatori. Bankitalia, infatti, ha reso noto che a marzo gli italiani hanno depositato sui conti correnti 16,8 miliardi di euro per un incredibile +254% rispetto allo stesso periodo del 2019. Anche le stime delle istituzioni europee e di Confindustria preoccupano: prevista una recessione tra l’8 e il 12% del Pil 2020 per il nostro Paese e su livelli simili in tutti gli stati dell’Unione.



“Sono elementi che i mercati in parte hanno già scontato e sono controbilanciati anche dalle azioni delle Banche centrali e dei Governi che hanno stanziato enormi risorse per garantire la ripresa. È una situazione da tenere sempre sotto controllo e, nel frattempo, si può investire nel mondo delle gestioni e a supporto del Paese, ottenendo buoni rendimenti e contribuendo al rilancio delle piccole e medie imprese colpite dalla crisi” spiega Ruggiero.

Sono i motivi che hanno spinto Banca Generali Private a mettere in campo una serie di iniziative. "Nei giorni scorsi è partito BG4Real Economy, un progetto per cui è stato realizzato un ecosistema proprietario che consiste in una serie di partnership esclusive con operatori di venture capital, società di asset management e centri di ricerca per la selezione delle migliori opportunità nel panorama delle Pmi. Il primo strumento presentato dalla Banca Private è un Fondo di Investimento Alternativo, composto al 70% da strategie di debito e per il restante 30% in partecipazioni azionarie di imprese innovative. È di poche settimane fa, invece, il lancio di “Italianonsiferma” realizzata insieme alla Fintech Credimi. Una cartolarizzazione che ha permesso a migliaia di piccole aziende di superare in modo rapido l’emergenza liquidità imposta dal Covid".

In termini numerici, si è trattato di 100 milioni di euro di liquidità a cui le Pmi hanno avuto accesso sotto forma di un finanziamento a 5 anni garantito dal Fondo di Garanzia dello Stato (al 90%), con la capogruppo Generali che ha sottoscritto una quota del 10% (10 milioni) di tranche junior dell’innovativa emissione, attraverso il Fondo straordinario internazionale.

Il meccanismo alla base è semplice: le aziende che fanno richiesta di finanziamenti sono analizzate dalla piattaforma della società fintech Credimi, con cui Banca Generali ha stretto una collaborazione. Un iter che nell’arco di pochi giorni ha consentito l’erogazione dei finanziamenti richiesti. Oggi è partita una seconda cartolarizzazione da 40 milioni, segno del successo dell’operazione.

"Soluzioni utili a evitare gli scossoni dei mercati e impiegare i propri risparmi, senza rischiare eccessivamente, per far ripartire le imprese friulane. Una strategia che per Banca Generali significa innovare e puntare sempre di più su una crescita sostenibile" conclude Ruggiero.