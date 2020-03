Risparmiatori traditi, appello per il Fondo

Le associazioni dei consumatori che stanno seguendo i risparmiatori traditi delle banche, a partire da Consumatori Attivi, hanno inviato un appello al Presidente del Consiglio Conte, ai Ministri Gualtieri e D’Incà, al vicepresidente della Commissione Europea Margrethe Vestager e al commissario Ue Paolo Gentiloni, per sbloccare gli emendamenti urgenti al Fondo d’indennizzo.

“La situazione di estrema gravità sociale per molti risparmiatori che stanno attendendo l'indennizzo, si è aggravata ulteriormente e inesorabilmente a causa dell’impatto che la diffusione esponenziale del coronavirus sta avendo sulle famiglie e sul mondo del lavoro in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Toscana”, spiega la presidente dell'associazione udinese, Barbara Puschiasis.

“Per questo siamo a pregarvi di procedere al più presto con lo sblocco di 1,5 miliardi di euro, destinati agli indennizzi ai risparmiatori; l’approvazione in uno dei provvedimenti legati anche all'emergenza coronavirus dell'emendamento, già inserito nel mille-proroghe e poi respinto solo per ragioni di forma, che consente il pagamento degli indennizzi da parte di Consap semplificando tutte le procedure dei controlli; proroga di almeno 30 giorni, per la presentazione delle domande (molti uffici sono chiusi a causa dell'emergenza coronavirus così come sono ridotti gli orari delle filiali delle banche che devono consegnare la documentazione indispensabile per l'accesso al Fondo Indennizzo Risparmiatori); differimento di tutti gli adempimenti fiscali scaduti il 28.02.2020 e in scadenza nei primi giorni di marzo 2020. Il giorno 02.03.2020 scadono 16 adempimenti fiscali per il cui elenco si rimanda al sito dell’Agenzia delle Entrate sezione scadenziario. Dalle notizie attendibili di stampa apprese fino a qualche ora fa, sembrerebbe concessa la proroga solo per alcuni adempimenti futuri (ad esempio presentazione del modello 730) mentre nulla si dice per quelli già scaduti od in scadenza il 02.03.2020. Ciò sta creando molta confusione”.

“Territori già colpiti dal dramma delle banche venete con miliardi di euro andati in fumo ora si vedono drammaticamente colpiti anche dall'emergenza coronavirus. Importante è, dunque, in questa fase sostenere, dando un grande segnale di coesione politica, chi si trova a vivere queste emergenze, già vittima del risparmio tradito, grazie all'accoglimento unanime delle misure sopra esposte”, conclude Puschiasis.