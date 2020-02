Risparmiatori traditi, incontro con il Consap

Nuovo colpo di scena nella vicenda dei risparmiatori traditi dalle banche: un emendamento, infatti, prevede che sia corrisposto ai cittadini interessati un anticipo del 40% sull’indennizzo (a sua volta pari al 30% del valore di acquisto delle azioni) previsto dall’apposito Fondo. “Nessuno stravolgimento", commenta Barbara Puschiasis, presidente di Consumatori Attivi. "Noi spingiamo affinché si arrivi al rimborso integrale entro l’estate”.

Le modalità di erogazione dell’indennizzo saranno illustrate nel convegno che l’associazione ha organizzato per lunedì 10 febbraio alle 11 in Camera di Commercio a Udine. Ci saranno i referenti di Consap, società del Ministero dell’Economia che gestisce il Fondo di Indennizzo. “E’ la prima volta in Italia – spiega Puschiasis – che la Consap partecipa a un evento del genere assieme a un'associazione dei consumatori. Invito tutti i cittadini interessati a partecipare”.