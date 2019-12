Risparmiatori traditi, le novità dal Fondo d'indennizzo

Anche durante le feste, Consumatori Attivi continua a lavorare per sostenere i risparmiatori traditi dalle banche. "Sono centinaia le domande di accesso al Fondo d'Indennizzo che stiamo seguendo e in questi giorni ci siamo dedicati ai nostri associati vittime dei crack delle Banche venete", spiega la presidente dell'associazione Barbara Puschiasis.

"In particolare, abbiamo studiato le modifiche apportate alla legge sul FIR per effetto dell'ultima legge di bilancio. Nella sostanza, come da noi richiesto, è stata concessa la proroga per presentare la domanda di accesso al Fondo: il termine scadrà il 18 aprile 2020. La Commissione Tecnica potrà essa stessa acquisire tutti i documenti necessari per l'esame delle domande. Per i trasferimenti tra vivi degli strumenti finanziari delle banche in liquidazione successivi al 30.12.18, rilevano i requisiti reddituali e patrimoniali e i limiti quantitativi all'indennizzo che sussistevano in capo al dante causa. Poi, vengono razionalizzati i dati da inserire per la domanda. E, infine, chi risiede all'estero dovrà produrre ai fini della domanda al Fir la documentazione attestante i requisiti patrimoniali e/o reddituali del Paese di residenza. Quindi avanti tutta perchè molto c'è ancora da fare!", concludono da Consumatori Attivi.