Risparmiatori traditi, nuovo passo indietro

Dopo il colpo di scena, la doccia fredda. E’ un copione purtroppo ormai noto ai risparmiatori traditi dalle banche. Solo ieri era arrivata la notizia di un anticipo sull’indennizzo, oggi è giunta la smentita.

La Presidenza delle Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio, al lavoro sul decreto milleproroghe, ha infatti dichiarato inammissibile l’emendamento dei relatori che avrebbe introdotto la possibilità di un anticipo del 40% dell’indennizzo per azionisti, risparmiatori e obbligazionisti truffati dalle banche in crisi.

“L'emendamento volto ad anticipare il 40% del 30% dell'indennizzo presentato ieri dal Movimento 5 Stelle, oltre a essere ininfluente avrebbe anche potuto comportare un ritardo nell'erogazione degli indennizzi in quanto avrebbe complicato la procedura", commenta Barbara Puschiasis, presidente di Consumatori Attivi. "Avrebbe creato discriminazione tra chi ha già potuto presentare la domanda di indennizzo, essendo stato tra i fortunati ad aver ricevuto la documentazione da Intesa, e chi, invece, si trova a combattere ancora per avere i documenti necessari dalla banca".

"E poi – prosegue Puschiasis - ci saremmo potuti trovare anche nell'assurda ipotesi di veder corrisposto l'anticipo a posizioni che, invece, non avrebbero diritto all'indennizzo, a causa di una valutazione sommaria proposta nell'emendamento, con l'effetto di vedere poi il Ministero richiedere i soldi indietro in questi casi. Quindi bene la bocciatura! Quello, invece, che chiediamo è un emendamento che possa far sì che chi si sottopone ad arbitrato possa ottenere il 100% di rimborso, visto che il fondo, in rapporto al numero di domande che si stanno presentando, è più che capiente", conclude la presidente di Consumatori Attivi.