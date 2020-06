Risparmio tradito, nessuna proroga per il Fondo

Non ci saranno ulteriori proroghe. I risparmiatori traditi dalle banche avranno tempo fino a giovedì 18 giugno per presentare la domanda di accesso al Fir, il fondo di indennizzo da un miliardo e 575 milioni di euro. L’originario termine di scadenza era stato fissato al 18 febbraio, poi prorogato al 18 aprile e, infine, al 18 giugno.

Consumatori Attivi, che segue duemila risparmiatori in regione, ricorda che la domanda può essere presentata esclusivamente in via telematica, attraverso il portale della Consap. L’associazione non istruirà nuove pratiche, vista la vicinanza della scadenza, ma è a disposizione dei risparmiatori che dovessero ricevere delle richieste di documentazione a integrazione di quella già presentata.

Gli azionisti coinvolti in Friuli Venezia Giulia sono 16mila, solo la metà dei quali potrà accedere al Fir. Per gli azionisti l’indennizzo è pari al 30% della somma investita, fino a un massimo di 100mila euro mentre agli obbligazionisti viene riconosciuto, sempre fino a un massimo di 100mila euro, il 95%.