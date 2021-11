Ristori, apre lo sportello della Cciaa di Trieste

"Il rimborso dei soci prestatori delle cooperative CoopCa e Cooperative operaie di Trieste vede la Regione Friuli Venezia Giulia prima in Italia a creare una misura di sostegno di questo tipo, con ristori fino all'88 per cento delle somme che nel tempo sono state oggetto di ammanco". Lo ha detto l'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli all'inaugurazione ufficiale dello sportello ristori Coop al piano terra della sede della Camera di commercio Venezia Giulia a Trieste in piazza della Borsa, insieme al presidente camerale Antonio Paoletti.

"L'impegno della Regione, con il braccio operativo irrinunciabile delle Camere di commercio - ha osservato Zilli -, ha permesso di far partire l'operazione ristori per la quale abbiamo destinato 17 milioni a favore di una platea di 15mila persone. Le domande possono essere presentate fino al 15 febbraio e gli accrediti saranno effettuati a partire dalla primavera-estate".

L'avviso con i relativi collegamenti dove i soci prestatori di Cooperative operaie di Trieste, Istria e Friuli e di Coopca-Società cooperativa carnica di consumo possono presentare la richiesta di ristoro è presente sul sito della Regione Friuli Venezia Giulia con le indicazioni riguardanti gli orari degli sportelli dove presentare le istanze istituiti nelle sedi della Camera di commercio di Udine e Pordenone e in quella della Venezia Giulia, con ingresso libero, mentre per la sede camerale di Tolmezzo gli accessi avvengono rispettando l'ordine in base alla lettera di inizio del cognome.

Più nello specifico, per quanto riguarda la Camera di commercio Venezia Giulia, le domande possono essere presentate utilizzando l'apposito modello a mezzo Pec sottoscritta con firma digitale dalla persona fisica richiedente oppure a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure allo lo sportello di Trieste aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30.