Ristori per i soci traditi delle Coop, da lunedì 15 le domande

Ristori Coopca: la Camera di Commercio Pordenone-Udine ha pubblicato l’informativa e la modulistica per permettere a chi ne ha diritto di fare domanda, a partire da lunedì 15 novembre e – sottolineano dall’ente – senza contare l’ordine di arrivo; dunque c’è tutto il tempo di 90 giorni per presentare domanda, rivolgendosi agli Sportelli istituiti ad hoc nelle sedi di Udine e Pordenone, con ingresso libero, mentre per la sede camerale di Tolmezzo (dove si concentra la maggior parte dei creditori) rispettando l’ordine indicato nel calendario sul sito camerale in base alla lettera di inizio del cognome.

Tutto questo, per evitare inutili code, attese e assembramenti agli sportelli attivati: l’ente ricorda infatti che le domande possono essere anche spedite via raccomandata con ricevuta di ritorno o con posta elettronica certificata (Pec). Consigliano dunque di privilegiare questi metodi di invio, essendo peraltro ancora in vigore le disposizioni di distanziamento e sicurezza anti-Covid.

In ogni caso, tutto è precisato sul sito Cciaa, www.pnud.camcom.it: trovare la news è facile perché è indicata da un banner direttamente in homepage. L’ente ricorda anche che la competenza per le Cooperative operaie di Trieste è della Camera della Venezia Giulia ed è lì che dovranno rivolgersi gli aventi diritto.

Gli sportelli per consegnare le domande sono aperti nelle sedi Cciaa di Udine il lunedì e il giovedì con orario 9-12.30, a Pordenone il lunedì dalle 8.30 alle 12.30, mentre a Tolmezzo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 (in quest’ultimo caso ci si dovrà presentare nelle date corrispondenti alla lettera del cognome secondo lo schema evidenziato sul sito, mentre l’ultimo periodo per arrivare al termine ultimo del 15 febbraio sarà libero). Anche negli ingressi dei locali Cciaa sarà dato opportuno avviso con adeguata cartellonistica. Una volta chiusi i termini per le domande, cioè dopo il 15 febbraio e fino al 15 maggio, si svolgeranno le istruttorie e da metà maggio verranno adottati gli atti necessari agli accreditamenti direttamente sui conti correnti dei beneficiari.

La misura del ristoro con fondi regionali, lo si ricorda, è stata fissata nel 10% per i prestatori di Cooperative operaie di Trieste Istria e Friuli e nel 25% per quelli di Coopca, e non sono previsti ristori, secondo la norma regionale, relativamente ai soci Coopca, per crediti inferiori ai 400 euro. Integrate alle spettanze ammesse dai liquidatori, le risorse complessive andranno a ristorare l'88 per cento delle perdite per i risparmiatori della Società cooperativa carnica di consumo e l'89 per cento della cooperativa triestina.

Ecco il calendario per accedere allo sportello di Tolmezzo da parte dei soci prestatori residenti nel Comune e Comuni limitrofi (restando ferma anche qui la possibilità di invio tramite Pec o raccomandata in alternativa alla consegna fisica):

Settimana 15 – 19 novembre: lettera iniziale del cognome A, B; settimana 22 – 26 novembre: lettera iniziale C; settimana 29 novembre – 3 dicembre: lettera iniziale D, E; settimana 6 – 10 dicembre: lettera iniziale F, G, H, I, J; settimana 13 – 17 dicembre: lettera iniziale L, M; settimana 20 – 24 dicembre: lettera iniziale N, O, P, Q; settimana 27 – 31 dicembre: lettera iniziale R, S, T; settimana 3 – 7 gennaio: lettera iniziale U, V, W, Z.

Il periodo 10 gennaio – 15 febbraio 2022, sarà riservato a coloro che non sono riusciti a presentare la domanda secondo l’ordine previsto.