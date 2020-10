Ritorna il Mercoledì del placement digitale

Nuovo appuntamento il 7 ottobre, dalle 15 alle 19, con il Mercoledì del placement digitale dell’Università di Udine che farà incontrare otto aziende di primaria importanza nazionale e internazionale con laureandi e laureati.

Le imprese coinvolte, con le relative aree scientifiche di interesse occupazionale, sono: Adecco (tutte le aree), Eurotech (scientifica), Fincantieri (economico-giuridica, scientifica), Freud (economico-giuridica, scientifica), Gesteco (economico-giuridica, scientifica, umanistica e della formazione), OverIT (scientifica), SMC Treviso (scientifica) e VivaBioCell (medica).

L’appuntamento si terrà in diretta sulla pagina facebook del Career center dell’ateneo friulano e sul canale youtube Punto impresa Uniud. Inoltre, sulla piattaforma Microsoft Teams, le otto aziende saranno a disposizione per raccogliere curriculum vitae e brevi colloqui personali con laureandi e laureati. Il programma dell’evento online, realizzato in collaborazione con la Fondazione Friuli, prevede: dalle 15 alle 16 le presentazioni aziendali e dalle 16 alle 19 i colloqui personali.

"Il Mercoledì del placement – sottolinea il rettore Roberto Pinton – è un’importante iniziativa del nostro ateneo volta a facilitare il rapporto tra studenti, laureati e mondo del lavoro. Negli anni questo progetto ha coinvolto migliaia di partecipanti. Centinaia di aziende di rilievo nazionale e internazionale fanno di questo appuntamento, ora in versione digitale per l’emergenza Covid19, un fiore all’occhiello nell’ambito delle loro azioni di reclutamento".

Per partecipare al Mercoledì di placement digitale è possibile proporsi alle aziende tramite il form sul sito del Career center, caricando il proprio curriculum. Le aziende effettueranno una pre-selezione e durante l’evento i profili in linea con le posizioni aperte verranno contattati per i colloqui. L’eventuale colloquio con i candidati selezionati verrà confermato via email entro la mattina del 7 ottobre.

"L’impegno sul versante del placement – spiega il delegato dell’ateneo per il job placement e i rapporti con le imprese, Marco Sartor – è stato recentemente premiato anche dal Censis che ha giudicato l’Università di Udine uno dei 10 migliori atenei quanto a sbocchi occupazionali dei propri allievi".

Le aziende

Adecco (www.adecco.it ), grazie a un team di 2.000 professionisti e oltre 300 filiali, è la prima agenzia per il lavoro in Italia. Contribuisce ogni giorno all'incontro tra domanda e offerta di lavoro con un’attività d’intermediazione polifunzionale.

Eurotech (https://www.eurotech.com/it) è una multinazionale con 310 dipendenti, quotata in borsa, che progetta, sviluppa e fornisce soluzioni per l’Internet of things complete di servizi, software e hardware.

Fincantieri (www.fincantieri.com) è uno dei più importanti complessi cantieristici al mondo e il primo per diversificazione e innovazione. È leader nella progettazione e costruzione di navi da crociera e operatore di riferimento in tutti i settori della navalmeccanica ad alta tecnologia. Il Gruppo Fincantieri conta quasi 20 mila dipendenti, di cui oltre 9.500 in Italia.

Freud (https://www.freud.it/global/en/) è leader mondiale nella produzione di lame circolari, punte, gruppi per serramenti e componenti in metallo duro per l‘industria. Fondata nel 1962 in Italia, conta 570 dipendenti e oggi fa parte del Gruppo Bosch.

Gesteco (www.gesteco.it) è la società la società del Gruppo Luci che si occupa di interventi nel campo ambientale e nel settore della prefabbricazione industriale. In oltre trent'anni di attività si è conquistata una posizione di prestigio nel panorama della ricerca e attualmente conta 110 dipendenti.

OverIT (www.overit.it) è azienda leader nella realizzazione di soluzioni Field, Mobile, GIS con forti componenti innovative. Ottimizza i processi Field con tecnologie all’avanguardia per aiutare le organizzazioni a ridurre i costi, aumentare la produttività, ridurre il time-to-market e fornire al cliente il miglior servizio possibile. Ha 500 dipendenti.

SMC Treviso SRL (www.smc.it) è una software company italiana impegnata da 40 anni nello sviluppo di soluzioni software gestionali che rispondono alle diverse esigenze aziendali nell’ambito dei sistemi informativi. In Italia conta circa 170 dipendenti.

VivaBioCell (https://www.vivabiocell.it/) è un’azienda biotech del gruppo statunitense NantWorks che opera nel settore dello sviluppo di tecnologie automatizzate per la produzione di cellule. L’azienda progetta, produce e commercializza sistemi e processi innovativi e standardizzati per le colture cellulari, che permettono ai suoi clienti di offrire l’erogazione di terapie avanzate sicure, standardizzate e accessibili a un numero sempre maggiore di pazienti. Conta 29 dipendenti nelle sedi di Udine e Tavagnacco.