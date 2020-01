Ritorno al bosco

Dalla scenografia delle ‘Troiane’ a Siracusa, alla storica casa di moda Salvatore Ferragamo, a installazioni costruzioni multipiano: continua l’impegno congiunto di Regione, Innova Fvg, Consorzio dei Boschi Carnici e Filiera Legno per dialogare, ragionare, far conoscere ma soprattutto dare nobiltà e valore al materiale legnoso delle montagne del Friuli coltivato in selvicoltura naturalistica e certificato Pefc – Filiera Solidale.



“La collaborazione tra enti e la capacità di ricostruire una filiera ampia del legno - afferma l’assessore regionale Stefano Zannier - sono state le leve positive con cui si è potuto affrontare l’impatto devastante della tempesta Vaia. Oggi sappiamo che possiamo creare una nuova bioeconomia circolare derivante dal nostro patrimonio boschivo che va ben oltre la visione ristretta con cui abbiamo guardato finora alla risorsa forestale”.



Uomo fondamentale

Per l’assessore “in passato abbiamo considerato prevalente l’aspetto naturalistico e paesaggistico del bosco, senza considerare che, per mantenere alta la qualità delle risorse forestali, è necessario l’intervento dell’uomo gestito con razionalità e sostenibilità. È quanto la Regione sta cercando di promuovere e sostenere, in stretta collaborazione con tutti gli operatori della filiera legno”.

Tra gli attori impegnati su questo fronte, il neo presidente di Innova Fvg, Ruggero Baggio, si è impegnato affinché il consorzio si occupi sempre più della creazione di reti d’impresa e della valorizzazione del legno anche in settori come l’architettura e il design.



Sulla stessa linea Luigi Cacitti, presidente del Consorzio Boschi Carnici, che diventerà un soggetto aggregativo e gestirà un importante patrimonio forestale svolgendo un’attività nei confronti dei Comuni soci e non, con un ruolo significativo nella politica forestale regionale.



“Si tratta di uno strumento importante – prosegue Cacitti – anche per la promozione del territorio, viste le grandi qualità del legno della nostra montagna che garantisce il mantenimento e la cura dei nostri boschi e di conservare così le bellezze naturali e paesaggistiche. Una cartolina della nostra montagna attraverso la conoscenza che passa attraverso i progetti che fanno conoscere le potenzialità dei boschi attraverso anche le camminate in montagna il trekking, le biciclette ecologiche che portano i clienti a conoscere e a visitare le nostre bellezze montane”.