Rivoluzione... senza energia

La transizione verso l’elettrico nel settore dei trasporti è iniziata da tempo, ma quanto alla sua velocità c’è da chiedersi se non si stia procedendo con il freno a mano tirato, sia a livello nazionale (il nostro Paese appare in netto ritardo rispetto ad altre nazioni europee), sia a livello regionale.

Non soltanto l’installazione delle colonnine per la ricarica procede a rilento, ma pure l’immatricolazione di nuove auto pare aver subito una brusca frenata nel corso del 2022. A novembre le auto elettriche circolanti in Italia erano poco più di 166.000, con le immatricolazioni full electric nel mese in calo del 25,9% sul 2021, come spiega nel suo ultimo report Motus-E, piattaforma alla quale partecipano una novantina di operatori impegnati a vario titolo nella transizione verso la nuova mobilità.

L’Italia si conferma così in controtendenza rispetto a tutti i principali Paesi europei - i cui dati sono aggiornati a ottobre 2022 -, che continuano a registrare dal canto loro una poderosa crescita delle immatricolazioni a batteria.

Peccato che la transizione, per andare avanti, abbia anche bisogno di infrastrutture che invece sono ancora poche. Basta fare un giro per rendersi conto che siamo ancora all’anno zero su questo versante. Nei parcheggi dei centri commerciali le colonnine sono quasi assenti e lo stesso vale per la miriade di attività aperte sulle principali vie di collegamento. In Friuli Venezia Giulia, secondo i dati dell’ultimo rilevamento effettuato da Motus-E, risultano in funzione 781 punti di ricarica in 389 stazioni o colonnine, delle quali solo 305 accessibili al pubblico.

Un’inezia, dato che si parla di una colonnina ogni 4.000 residenti, tanto più se paragoniamo il nostro dato con quello del Trentino Alto Adige che vanta 600 stazioni accessibili al pubblico e 1.305 punti di ricarica (una colonnina ogni 1.770 residenti) e molto più simile a quello dell’Abruzzo dove sono presenti 755 punti di ricarica e 298 stazioni accessibili pari a una colonnina ogni 4.436 residenti.

Anche la Regione che pure aveva annunciato negli anni scorsi investimenti è in ritardo. Arriveranno come confermato dall’assessore regionale all’Ambiente Fabio Scoccimarro 406 veicoli per la sanità nel 2023 con l’installazione di 123 punti di ricarica, ai quali si sommeranno altri 116 veicoli per Comuni capoluogo e vari enti con l’installazione di 134 punti di ricarica.

Magari come al solito riusciremo a recuperare il ritardo, ma è sicuramente ora di darsi da fare seriamente.

Politica incerta e burocrazia frenano la transizio

Dopo la crescita di immatricolazioni di auto elettriche degli anni scorsi, il 2022 registra una brusca frenata. Anche l’installazione delle colonnine procede a rilento. Clio Ceccotti, responsabile tecnologia, mercato e ambiente di Motus-E ci spiega i motivi del rallentamento. “Sulla riduzione delle immatricolazioni di auto elettriche in Italia hanno pesato la mancanza di pianificazione degli incentivi all’acquisto, con decisioni contrastanti e meccanismi di applicazione non sempre efficaci, come la mancata estensione a flotte aziendali e noleggi, tornata solo di recente, limitata al 50%. In più, ha inciso la riduzione dei bonus e del tetto di prezzo dei veicoli incentivabili”.

Anche il Pubblico procede con il freno a mano tirato? “La sensibilità è aumentata, ma non sempre c’è l’adeguata pianificazione delle politiche per aiutare la transizione. Alcune iniziative positive restano ferme, come nel caso dei fondi per chi vuole installare un’infrastruttura di ricarica privata, da tempo inutilizzabili senza le misure attuative. Non possiamo più perdere altro tempo se vogliamo confrontarci con i grandi Paesi europei. In Germania l’elettrico tocca una quota del 15%. Da noi, nel 2022 non andremo oltre il 4%”.

Le stazioni di ricarica sono ancora poche? “Non sono mai troppe, ma l’Italia non è in ritardo, potendo contare su un numero di punti di ricarica per veicolo circolante maggiore di Paesi come Germania, Francia e Norvegia”.

Le colonnine sono frenate dalla burocrazia? “Sono stati fatti passi avanti, ma bisogna rendere più veloce l’iter. Ci sono stati miglioramenti normativi, ma non sono stati ancora recepiti al 100% dalle Amministrazioni locali che, su questi temi, spesso non sono adeguatamente assistite. Per supportarle, come associazione abbiamo messo a punto il Vademecum per la realizzazione di una rete di stazioni di ricarica pubblica, pensato per accompagnare i Comuni attraverso le attività finalizzate alla diffusione delle infrastrutture, spesso senza costi, ma con benefici diretti”.