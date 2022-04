Rizzani de Eccher costruirà il ponte ferroviario più lungo dei Paesi Baltici

Rizzani de Eccher si aggiudica una nuova commessa nell’ambito della grande infrastruttura ferroviaria Rail Baltica. Il general contractor friulano costruirà, infatti, in Lituania il ponte ferroviario più lungo delle Repubbliche Baltiche, che si aggiunge ad altre opere infrastrutturali in corso in Lettonia.

In Lituania, Rizzani de Eccher sarà nei prossimi tra anni il main contractor del progetto, del valore di circa 64 milioni di euro, del nuovo ponte ferroviario sul fiume Neris, lungo 1,5 chilometri, nella regione della capitale Vilnus. Mentre in Lettonia dal 2019 Rizzani de Eccher sta gestendo il design & build del nuovo edificio della stazione centrale di Riga, di un importante ponte ferroviario sul fiume Daugava, e di argini ferroviari e binari, in joint venture con le società belga Besix e lettone Sia Rere Buve per un valore complessivo di 460 milioni di euro.

Rail Baltica è il più grande progetto infrastrutturale da 100 anni nelle tre Paesi Baltici membri Ue e Nato dal 2004, per un valore complessivo di 8 miliardi di euro, da realizzare in 10 anni. Una linea ferroviaria lunga 1000 km per treni merci e passeggeri con uno scartamento integrato a quello della rete europea, che fa parte dei progetti infrastrutturali prioritari delle Reti transeuropee dei trasporti (TEN-T) dell’Ue e che unirà la capitale estone Tallinn a Varsavia in Polonia passando appunto per Lettonia e Lituania.

