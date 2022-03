Road to Industry 4.0, la strada per la digitalizzazione

Un ricco calendario di 61 incontri gratuiti per approfondire la conoscenza di processi e tecnologie connessi alla digitalizzazione, strumento imprescindibile per lo sviluppo economico e la competitività di un territorio. Sono seminari, webinar, workshop e visite aziendali, organizzati e raccolti nel programma Road to Industry 4.0, nato su un’iniziativa della Regione Friuli Venezia Giulia e realizzato grazie alla collaborazione di 5 enti di formazione attivi sul territorio e del digital innovation hub IP4FVG.

Gli incontri, in programma nei mesi di aprile e maggio, sono dedicati a imprenditori, manager e operatori delle imprese del settore manifatturiero della regione, ma l’iscrizione è aperta anche a tutti residenti o domiciliati in Friuli Venezia Giulia che vogliano approfondire i temi legati al paradigma industria 4.0. Per saperne di più e per iscriversi: Road to Industry 4.0.

Gli incontri hanno una durata di 4 ore, alcuni sono organizzati in presenza, altri in modalità online; una parte di questi sono di livello base, un’altra professional, per un approfondimento più avanzato. Il percorso è articolato in 5 aree tematiche così offrire la possibilità ai partecipanti di analizzare le diverse trasformazioni che intervengono in tutte le fasi del processo produttivo: dallo sviluppo prodotto e processo alla supply chain, dalla produzione alla manutenzione, fino al controllo della qualità.

È possibile iscriversi a uno o più moduli, costruendo un percorso individuale sulla base delle singole esigenze o, in alternativa, si può richiedere un percorso a misura aziendale pianificato in base alle caratteristiche, alle prospettive e ai bisogni della specifica realtà.

I relatori dei diversi momenti informativi saranno professionisti ed esperti di digitalizzazione, ovvero tecnici di imprese che hanno già affrontato la trasformazione digitale, imprenditori e testimonial di realtà industriali all’avanguardia, partner tecnologici di aziende che hanno intrapreso il cammino verso la digitalizzazione 4.0, ricercatori ed esperti del digital innovation hub IP4FVG.

Il primo incontro è in calendario il 6 aprile ed è intitolato Additive Manufacturing: innovazione di processo e di prodotto con la stampa 3D.

Road to Industry 4.0 è cofinanziato dal Fondo FSE nell’ambito del POR FVG ed è promosso e organizzato da un partenariato composto da diversi enti di formazione attivi in Friuli Venezia Giulia: C.F.P. Simonini, Confapi FVG, Formindustria e Unis&f, con capofila Consorzio Friuli Formazione. I partner, riuniti nell’Associazione temporanea di Impresa “CON LE TUTE BLU”, lavorano in stretto raccordo con il digital innovation hub regionale IP4FVG, una rete di 30 realtà pubbliche e private che lavorano assieme per la digitalizzazione delle imprese del territorio sotto il coordinamento da Area Science Park.