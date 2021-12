Roberto Re guida i Consulenti del Lavoro di Udine

Il consiglio provinciale dei Consulenti del Lavoro di Udine ha eletto Roberto Re nuovo Presidente dell’Ordine fino al 2024. “Dedizione e impegno costante nel solco già tracciato dalla precedente presidenza dell’Ordine, basato su valorizzazione dei giovani, costruzione di nuove relazioni, oltre a tutela e crescita professionale dei Consulenti del Lavoro”. Queste le prime dichiarazioni di Re, in occasione della redistribuzione delle cariche avvenuta il 21 dicembre, a seguito delle dimissioni dal Consiglio di Enrico Macor, in vista della cancellazione dall’Albo da lui chiesta per un “meritato riposo”.

Re, consapevole che si tratta “di un passaggio di ampia responsabilità”, s’impegna a mantenere la direzione già presa a suo tempo da Macor e dal Consiglio provinciale del quale fa già parte da numerosi anni. “Questo percorso - afferma Re - sarà improntato al mantenimento delle linee programmatiche già intraprese, incrementandole per l’attuazione di nuovi progetti che vanno da ulteriori eventi con l’Università di Udine, a tavole rotonde ed incontri formativi che rispondano alle reali esigenze degli iscritti, valorizzando le nuove competenze a loro assegnate in linea con le trasformazioni del mercato del lavoro: dalla consulenza giuridica ed economica sui rapporti di lavoro alla crisi di impresa, dal welfare aziendale alla sicurezza sul lavoro, passando per l’organizzazione del lavoro, selezione, formazione e politiche attive”.

Un ulteriore impegno del neo Presidente riguarda la collaborazione fattiva e costruttiva con il sindacato Ancl provinciale, così come instaurata in passato, nonché la partecipazione alle iniziative regionali in sintonia con gli altri Ordini del Friuli Venezia Giulia.

Il nuovo Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Udine, a seguito della redistribuzione delle cariche, risulta così composto: Roberto Re presidente, Silvia Bradaschia segretaria, Alessandro Rizza tesoriere, Luca Balloch, Tommaso Donda, Alessandro Meneguzzi e Micol Toffoletti consiglieri.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti: Mario Bertossi presidente, Sabrina Petruzzi e Giancarlo Zuppicchini consiglieri.