Rocco Palombella al Congresso Uilm Pordenone

Tempo di Congresso provinciale per la Uilm Pordenone, il sindacato di categoria che all’interno della Uil rappresenta il comparto metalmeccanico. L’appuntamento è per mercoledì 27 aprile dalle 15 e giovedì 28 aprile dalle 9.30 alle 13, all'Azienda vinicola I Magredi. Sarà presente il segretario generale Uilm Rocco Palombella.

Al centro della discussione la situazione delle principali aziende metalmeccaniche del territorio, gli effetti causati dalla guerra in Ucraina come l'aumento dell'energia e la difficoltà di approvvigionamenti, con ricorso alla cassa integrazione e stop produttivi, e gli impatti della transizione ecologica nel territorio di Pordenone, in particolare nell'automotive.