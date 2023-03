Romani, in Italia servono politiche industriali.

Servono politiche industriali. Questo è l’appello che il Segretario confederale della Cisl Giulio Romani ha lanciato, nel corso del convegno promosso dallo Ial, per fare il punto sulle politiche attive del lavoro che in Friuli Venezia Giulia restano di alta qualità. Sono più di 25 mila le persone prese in carico dal programma Gol in Friuli Venezia Giulia, numeri ben al di sopra della media nazionale. Il dato è emerso dal convegno dello Ial e della Cisl, a cui ha preso parte anche la Regione che ha portato il report, per fare il punto sulle nuove opportunità delle politiche attive del lavoro.

"La formazione - ha detto - il segretario generale della Cisl Fvg, Alberto Monticco - deve essere sempre più un pilastro delle politiche attive del lavoro, per chi si affaccia al mercato del lavoro per la prima volta, per chi sta già lavorando e per chi deve essere riqualificato, perché espulso dal ciclo produttivo". Se le politiche attive sono uno strumento resta poi il nodo delle politiche industriali.