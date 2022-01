Ronchi dei Legionari traccia il bilancio delle attività produttive

Attività produttive. I dati del 2021 mettono in risalto che la cittadina è riuscita a mantenere nel suo complesso grossomodo lo stesso numero di attività dell'anno precedente, in alcuni casi anche riuscendo ad attrarne di nuove.

La situazione è stata illustrata dal sindaco, Livio Vecchiet, e dalla responsabile del servizio, la comandante della Polizia locale, Paola Trinco, assieme agli addetti, Andrea Di Matteo e Luca Stopar.

Attualmente le attività commerciali, ovvero negozi di vario genere, sono 92, i pubblici esercizi 42, gli operatori di mercato 34, gli acconciatori ed estetisti 24, le strutture ricettive sono 14, tre gli agriturismi.

Le licenze di taxi sono otto e cui si aggiungono quattro di noleggio con conducente. Sono 49 i grossisti, 22 le industrie e 10 gli altri servizi. Accanto a queste alcune attività di vendita di vino ricavato dai fondi propri, le “private”, che, tra chiusure e aperture, sono rimaste invariate a una quindicina. Da segnalare il solo inizio di questa attività da parte di un'azienda agricola già attiva nel territorio.

Complessivamente, quindi, i dati relativi alla situazione delle attività produttive nel Comune evidenziano una complessiva tenuta e, anzi, un incremento per quel che riguarda le strutture ricettive.

I settori più significativi sono le attività commerciali, con il 30,4%, i pubblici esercizi incidono per il 13,9% e gli operatori di mercato con il 11,2%. Mentre gli acconciatori/estetiste e tatuatori si attestano intorno all’ 8%.

Per quanto riguarda l'elenco delle attività industriali, fatto in collaborazione con la Camera di Commercio, nel 2021 va messo in evidenza il consolidamento di una società di medie dimensioni (143 dipendenti) insediatasi già partire dal 2020, appartenente a un noto gruppo industriale e che produce arredamenti navali.

E sono 200 le attività artigianali presenti nella comunità locale. “Queste attività – ha detto il primo cittadino - contribuiscono in maniera importante alla vivacità del tessuto imprenditoriale locale. Un mondo fatto da imprenditori che hanno saputo imporsi nel panorama internazionale e di altri che, solo negli ultimi tempi, hanno deciso di affrontare questa avventura. Spesso occupano nicchie di mercato che hanno permesso a queste imprese di ritagliarsi spazi importanti che hanno permesso loro di fare fatturato e di creare occupazione".

"Questo è un tessuto produttivo importante – e la situazione mette anche in risalto il valore dei nostri commercianti. Se, da un lato, in questi ultimi anni, abbiamo assistito a molte aperture ed anche, purtroppo, a qualche saracinesca che ha chiuso per sempre, dall'altro non sono pochi quei commercianti od esercenti che hanno fatto la storia ed ai quali va tutta la nostra ammirazione”.

Complessivamente nel 2021 sono state processate oltre 260 pratiche Suap, con un aumento di circa il 10% rispetto a quelle dell'anno precedente.