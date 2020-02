Roteax-Go si allea con Electrolux Innovation Factory

Alla vigilia delle visita del Ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli alla sede udinese di Roteax-Go, l’azienda friulana ha siglato oggi un importante accordo di partnership con Electrolux Innovation Factory. “Non vediamo l'ora che i nostri brillanti nuovi partner si uniscano a noi nel nostro viaggio di innovazione", afferma Andrea Corda, Senior Vice President Global Connectivity and Technology in Electrolux.

Piena soddisfazione è stata espressa da Andrea Strizzolo che, insieme al figlio Matteo, ha messo a punto il sistema Roteax-Go che consente di utilizzare materie plastiche poliolefiniche eterogenee come materia prima per un rivoluzionario processo di stampaggio. Domani Patuanelli sarà in visita allo stabilimento di Basaldella per toccare con mano la nuova start up che rivoluziona la green economy con un innovazione di processo a economia circolare basta sull'industria 4.0.

“Si tratta di un’innovazione di processo – ha anticipato nei giorni scorsi Strizzolo – che si basa su un'innovazione tecnologica, oggi unica al mondo, appena industrializzata. E con questo processo inizia un nuovo decennio, il terzo, nella storia del sistema integrato Roteax: dal 2000 al 2010 è stata svolta la ricerca applicata per mettere a punto il primo macchinario prototipale, unico nel suo genere, capace di riciclare materie plastiche di scarto eterogenee e dare vita a nuovi prodotti eco-sostenibili; ci sono voluti poi 10 anni, dal 2010 al 2020 per industrializzare la tecnologia e realizzare il macchinario su scala seriale. Ora siamo pronti per avviare il decennio d'innovazione di processo dotando il macchinario di intelligenza artificiale”.

E in Cina parte la prima joint venture tra Roteax-Go e l’impresa cinese Jiana di Dezhou, che sta investendo nel processo produttivo oltre 80 milioni di euro per mettere in opera la tecnologia messa a punto dall’azienda udinese Plaxtech.

Roteax-Go intende implementare i macchinari su larga scala industriale attraverso il suo approccio innovativo, automatico e altamente tecnologico, basato su algoritmi generati sullo scambio di informazioni tra le varie componenti del sistema di riciclo, delle materie prime seconde e la produzione di manufatti green realizzati con conglomerati plastici di altissima qualità, elevate prestazioni e basso costo.