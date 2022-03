Rottamazione-ter e saldo e stralcio, c'è tempo fino al 9 maggio

Per pagare le rate del 2020 di rottamazione ter e saldo e stralcio ci sarà tempo fino al 9 maggio. L'Agenzia delle entrate-Riscossione specifica che il termine ultimo per pagare le rate in scadenza nel 2020 è fissato al 30 aprile 2022, ma sono previsti cinque giorni di tolleranza, pertanto il pagamento povrà avvenire entro il 9 maggio 2022.



In base alle modifiche introdotte dal Parlamento, per mantenere i benefici del Saldo e stralcio, entro tale termine dovranno essere corrisposte le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2020.



Se il pagamento avverrà oltre i termini previsti o per importi parziali, la misura agevolativa non si perfezionerà e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Il termine “ultimo” per pagare le rate in scadenza nel 2021 è, invece, fissato al 31 luglio 2022. Entro tale termine dovranno essere corrisposte le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2021. Anche per il termine del 31 luglio 2022 sono previsti i cinque giorni di tolleranza, il pagamento dovrà, quindi, avvenire entro l’8 agosto 2022.