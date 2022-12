Rsu, alla Kito Weissenfels vince la Fim Cisl

Ieri, nella sede Kito Chain Italia a Fusine, si sono tenute le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie che hanno dato esito favorevole alla lista della Fim Cisl, che si è aggiudicata due seggi su tre con il 76% dei voti.

Le maestranze hanno votato anche per l’elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza individuato anche questo a sua volta fra i candidati cislini.

“La Weissenfels, dal 2016 di proprietà della giapponese Kito, in questi ultimi anni ha vissuto periodi di crescita sia di volumi produttivi che di personale” afferma Liduino D’Orlando Operatore della Fim Cisl Fvg. “I Lavoratori hanno voluto rinnovare le Rsu per dare una spinta alla contrattazione sindacale su temi come il premio di risultato, la formazione e la sicurezza sul lavoro".

Il Referente della Fim Cisl in Alto Friuli Fabiano Venuti aggiunge: “ La Kito è l’azienda metalmeccanica più importante, per grandezza, di tutta la Val Canale e del Canal del Ferro con i suoi 108 lavoratori. Dopo aver conosciuto tempi bui in seguito alla morte dello storico imprenditore Carlo Melzi, con l’acquisizione da parte dei giapponesi nel 2016 ha ripreso lentamente ma costantemente a crescere. Lo stabilimento di Fusine è già stato coinvolto da diversi investimenti da parte dell’ attuale Proprietà e ora sarà oggetto anche di lavori di ammodernamento sostenuti dalla Regione e dal Comune di Tarvisio. Come sindacato vogliamo giocare la nostra parte attraverso la contrattazione e il confronto che ci auguriamo sia costruttivo con l’Azienda per rendere questa realtà manifatturiera sempre più attrattiva in un territorio come il nostro dove risulta sempre più difficile trovare personale".