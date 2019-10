Novità in vista per il Trieste Airport che la prossima estate collegherà lo scalo regionale a due nuove mete. Per la 'summer 2020', infatti, Ryanair ha annunciato due nuove rotte con partenza dallo scalo del Friuli Venezia Giulia: Malta, in prosecuzione dalla stagione invernale 2019/2020, e Cagliari, vera e propria novità estiva, entrambe con due frequenze settimanali.

Biglietti in vendita prossimamente su www.ryanair.com