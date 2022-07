Sace, a Mestre nuova sede per il Triveneto

Una nuova sede nel cuore di Venezia-Mestre, un team di esperti rafforzato, più di 7.700 progetti già realizzati per oltre 9 miliardi di euro in risorse mobilitate dal 2021. Questi i punti di forza di Sace in un territorio strategico come il Triveneto, dove è presente da più di vent’anni per accompagnare le imprese nei loro progetti di crescita in Italia e nel mondo.

Sace, il gruppo assicurativo-finanziario tornato sotto il controllo diretto del Ministero dell’Economia e delle Finanze lo scorso Marzo, conta oggi su 14 uffici lungo tutta la Penisola e la presenza a Venezia fin dal 2004 riflette l’importanza del Triveneto per l’economia nazionale e in particolare per l’export, le cui vendite di beni oltreconfine hanno raggiunto i 27 miliardi di euro nei primi tre mesi del 2022.

Oltre 5.000 le imprese del Triveneto che hanno già realizzato i propri piani di crescita insieme al Gruppo SACE: da multinazionali tascabili come Maschio Gaspardo, a marchi simbolo del Made in Italy come Fedon e Novamobili, dalle PMI Grafiche Antiga e Sartorilegno, fino alle medie e grandi realtà industriali di Florian, Pietro Fiorentini e Fantoni.

E' ampia la gamma dei progetti che vede il Gruppo impegnato al fianco delle imprese di questo territorio – che da solo rappresenta circa il 20% degli impegni di Sace in Italia -, tra investimenti green, sostegno alla liquidità con Garanzia Italia e attività di export e internazionalizzazione: ammontano a 7,8 miliardi le risorse mobilitate dal Gruppo Sace nel 2021, a cui si aggiungono 1,2 miliardi di euro dei primi 5 mesi del 2022.

“Sono orgoglioso di far parte della squadra Sace e servire le imprese del Triveneto e i suoi distretti che rappresentano un vero e proprio motore dell’economia del Paese e della nostra storia – ha dichiarato Marco Martincich, Responsabile Nord Est di Sace da maggio 2022 – Con un team di 16 persone siamo pronti ad affiancare le imprese e fare la nostra parte per supportarle nei loro investimenti green e nei progetti di crescita in Italia e nel mondo”.

La nuova sede di via Poerio 28 a Venezia Mestre, condivisa con il Gruppo CDP, offre spazi moderni e funzionali per gli incontri con le imprese, all'interno di un complesso storico, che include anche uno spazio espositivo aperto al territorio.

Inoltre, le imprese possono contare su numerose partnership locali che Sace ha sviluppato per rispondere al meglio alle esigenze del territorio quali Confindustria Veneto e altre realtà confindustriali a Verona, Vicenza, Veneto Centro, Udine, Venezia e Rovigo, Belluno, Alto Adriatico, Trento e Assoimprenditori Alto Adige, Promex, Provincia Autonoma di Trento, Finest e Informest Consulting.

STORIE DI SUCCESSO IN FVG. Gruppo Pezzutti, storico brand friulano attivo da più di 50 anni nella produzione, lavorazione e stampaggio di materie plastiche, in particolare per l’arredamento e gli accessori per la casa, il packaging alimentare e il settore industriale. Nasce come piccola officina nel ’66 e oggi può contare su 4 stabilimenti e 2 centri logistici che impiegano oltre 260 persone. Ha una forte vocazione all’export con una quota del 63% destinata al mercato europeo, il 7% al Nord America e il restante 30% in altri Paesi. Attualmente nei propri stabilimenti l’azienda friulana realizza prodotti derivati al 100% da materiali riciclati, soprattutto r-PET, un Pet riciclato ottenuto riutilizzando più di 250 milioni di bottiglie pari a 10 mila tonnellate all’anno, anche grazie all’intervento di Sace.

Fantoni, conosciuta per la produzione di pannelli truciolari, MDF grezzi e nobilitati, carte impregnate e laminati: da queste produzioni prendono vita anche collezioni di arredi per l’ufficio, che comprendono lo sviluppo di nuovi concept integrando innovazioni tecnologiche così da rendere gli ambienti più collaborativi e facilitare il lavoro creativo. Con SACE è stato concluso un finanziamento per le spese di acquisizione di nuovi impianti e per la produzione di pannelli di legno che permetteranno un maggior efficientamento produttivo, con relativo incremento della competitività sui mercati esteri.

Nella foto (Sace), il taglio del nastro della nuova sede