Safilo, accordo con il marchio Gucci

Kering Eyewear e Safilo annunciano il rinnovo dell'accordo per la produzione e la fornitura di prodotti a marchio Gucci. "La partnership triennale - si legge nella nota dell'azienda - entrerà in vigore a partire dal gennaio 2021, fornendo una continuità completa al contratto precedente che scade a dicembre 2020. La decisione segue una collaborazione triennale durante la quale i due gruppi hanno stretto un accordo affidabile, sfruttando il servizio di alto livello di Safilo, la qualità dei prodotti senza pari e le capacità artigianali uniche, tutti elementi chiave per Kering Eyewear".

"Kering Eyewear e Safilo sono sempre stati attenti al loro ruolo di responsabilità sociale e condividono una visione comune per lavorare per preservare il distretto italiano della produzione di occhiali. La partnership a lungo termine si basa sull'esperienza dei prodotti Safilo, consolidata in 85 anni di storia, e conferma l'impegno di entrambe le aziende per il territorio e per la produzione Made in Italy".