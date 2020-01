Sàfilo, al Mise il presidio dei lavoratori

E’ in programma questo pomeriggio alle 15 al Ministero dello Sviluppo Economico, a Roma, il vertice per la crisi della Sàfilo. All’incontro prenderanno parte il ministro Stefano Patuanelli, i rappresentanti dell’azienda, della Regione Friuli Venezia Giulia, i sindacati e il primo cittadino di Martignacco, Gianluca Casali.

Proprio da Martignacco questa mattina è partita una corriera con a bordo una cinquantina di lavoratori dello stabilimento friulano, per il quale il gruppo dell'occhiale ha deciso la chiusura. Durante il vertice romano, i dipendenti manifesteranno davanti alla sede del Mise.

Sul futuro dei 235 lavoratori di Martignacco – come ricordato dall’assessore alle attività produttive Sergio Emidio Bini nel corso dell’audizione in consiglio regionale martedì scorso - la Regione "ha cercato di proporre la soluzione dei contratti di solidarietà, ma non è risultata fattibile. Le strade percorribili sono ottenere la cassa integrazione straordinaria per 12 mesi e poi attivare la mobilità per 24 mesi, dunque avere tre anni di copertura dell'80% dello stipendio. Nel frattempo, sembra siano arrivate proposte interessanti per la ricollocazione sia dello stabilimento sia del personale".