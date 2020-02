Safilo investe in Usa, sconcerto dei sindacati

Mentre proseguono le trattative per il salvataggio dello stabilimento di Martignacco, destinato alla chiusura, e per i 700 esuberi dichiarati tra Veneto e Fvg, Safilo annuncia un’importante operazione internazionale, la seconda nel giro di pochi mesi. Il gruppo, infatti, dopo l’acquisizione di una rilevante quota del marchio americano Blenders Eyewear, nei giorni scorsi è entrato – con un investimento pari a 61 milioni di euro – in un altro brand Usa, Privè Revaux. Le trattative sono state portate avanti in maniera riservata e non sono trapelate ai tavoli che si sono tenuti in queste settimane tra azienda, Istituzioni e sindacati per risolvere i vari nodi della vertenza.

Un silenzio che ha lasciato sconcertati i sindacati: “Troviamo assolutamente scorretto e irrispettoso che questa operazione non sia stata comunicata, né sia stata inserita nel piano industriale presentato in sede ministeriale. Questo atteggiamento non favorisce le trattative in corso e crea ulteriori tensioni e preoccupazioni tra i lavoratori”, commentano i delegati di Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil in una nota uscita ieri sera, al termine della lunga giornata di confronto in Confindustria Udine proprio per il destino della sede di Martignacco.

Pronta la replica di Safilo, attraverso l’ad Angelo Trocchia: “Per le regole imposte alle società quotate, era impossibile diffondere in anticipo informazioni che potessero influenzare l'andamento del titolo prima della comunicazione ufficiale a tutto il mercato".

“Il piano industriale presentato anche al Mise – aggiunge Trocchia - prevede chiaramente uno sviluppo del gruppo anche attraverso nuove acquisizioni e partnership. L’ingresso in Privé Revaux contribuirà a rilanciare e rendere più competitiva la società”.