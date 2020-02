Safilo, nuovo confronto il 14 febbraio

Vertice fiume sulla crisi Safilo nella sede di Confindustria a Udine. La riunione, iniziata alle 10 di questa mattina, si è conclusa solamente nel pomeriggio. Nulla di fatto, nonostante i confronti e le ore trascorse, per il salvataggio del polo di finissaggio di Martignacco che, per i sindacati, non deve chiudere.

Tutto è stato rinviato al 14 febbraio, giorno nel quale, grazie all'individuazione di un advisor indicato dal Gruppo, ci potrebbero essere dei margini per trovare un imprenditore interessato a rilevare lo stabilimento.

Al vertice hanno partecipato le organizzazioni sindacali di Cgil, Cisl e Uil, il responsabile personale di Safilo e alcuni incaricati dell'azienda.