Sale l'attesa per Udine Design Week

Martedì 18 febbraio, alle 11, avrà luogo a palazzo Torriani, in Largo Carlo Melzi, 2 Udine, la conferenza stampa di presentazione di Udine Design Week, promossa dal Museo del Design del Friuli Venezia Giulia (MuDeFri) in collaborazione con il Gruppo Giovani imprenditori di Confindustria Udine.

Udine Design Week si svolgerà a Udine, dal 2 al 9 marzo. I protagonisti saranno i negozi e le aziende, insieme ad architetti e designer. Oltre a numerosi eventi – incontri, mostre e progetti didattici – diffusi in città, ci saranno installazioni di design e verrà lanciato il Window Shopping Contest, un concorso in cui alcuni giovani architetti, in collaborazione con negozi e aziende, hanno progettato nove vetrine e si contendono il premio per la migliore.

Tutti gli eventi proposti avranno come caratteristica comune il tema scelto per l’edizione 2020: “Naturalmente artificiale / Artificialmente naturale”, che costituirà il punto di partenza per riflettere sul rapporto uomo-tecnologia e per riscoprire la natura con gli occhi dell’innovazione, in chiave design.

Udine Design Week, giunta alla sua quarta edizione, intende promuovere la città di Udine associandola a termini come qualità e creatività, coinvolgendo soggetti pubblici e privati e coniugando il territorio con il design. Infatti, l’iniziativa coinvolge vari settori merceologici tra cui commercio, artigianato, industria, food e ospitalità in generale, costituendo una forte attrattiva sia per i cittadini, sia per i turisti.

Alla conferenza stampa interverranno, tra gli altri, la coordinatrice di Udine Design Week Anna Lombardi e il presidente del Gruppo Giovani imprenditori di Confindustria Udine Davide Boeri.