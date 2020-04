Saloni di bellezza, i parrucchieri chiedono a Conte di riaprire

C'è rabbia e molta preoccupazione tra i parrucchieri e titolari per la così detta Fase 2, che ha frenato qualsiasi ipotesi di riapertura per questo tipo di attività. La luce in fondo al tunnel è lontana e di riapertura si potrà parlare soltanto dalla seconda metà di maggio, se non addirittura – data più probabile - dal 1° giugno. Insomma, ancora chiusure e attività appese a un filo, tanto che i professionisti del settore lanciano l'allarme. Il settore, anche in Fvg, dà lavoro a migliaia di persone. La categoria ha scritto una lettera indirizzata al premier Giuseppe Conte, denunciando la situazione critica che tante piccole realtà stanno vivendo e chiedendo di riaprire al più presto, nel pieno rispetto delle misure di sicurezza.



Un appello arriva anche da tre parrucchiere di Tricesimo, Francesca Giacomel, Stefania Simeoni e Roberta Sangoi - che hanno condiviso su Facebook una lettera aperta al Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte e al presidente del Fvg, Massimiliano Fedriga.



La lettera è un messaggio collettivo diffuso in tutta Italia, sottoscritto e fatto rimbalzare sui social da molti altri appartenenti al comparto. A Tricesimo sono state tre parrucchiere a firmarla, facendola propria.

“Posso solo immaginare la quantità di difficoltà che si trova a dover affrontare in questo momento – si legge nella lettera che riportiamo integralmente -. Così come sono convinto che a sua volta saprà immaginare cosa significa per un parrucchiere o per un’estetista dover attendere OLTRE TRE MESI prima di riaprire la propria attività.Mi permetta, il mio è tutto fuorché egoismo di parte.LA MIA È UNA SUPPLICA.Rispettosa, ferma, chiara. Soprattutto motivata.Non mi metto a discutere le origini delle sue scelte, anche se a mio avviso è evidente quanto siano illogiche, incomprensibili, inaccettabili.Il suo decreto è lì a confermare che i presupposti per riaprire prima di giugno ci sono!Accetteremo le disposizioni, il rapporto 1:1, tutto ciò che ci chiederete di fare…ma una cosa, proprio non ce la deve chiedere, presidente.Perché lei ci sta chiedendo di CHIUDERE.di “CHIUDERE”, non di tenere chiuso!UN’IMPRESA SU TRE non è in grado di reggere l’impatto di un altro mese senza incassi!E attenzione, deve essere chiaro:SE LO STATO PREVEDESSE AIUTI CONCRETI, NON SAREI NEMMENO QUI A SCRIVERLE!Ma la situazione la conosciamo, e ahimè possiamo constatarla nei giorni che seguono ai suoi messaggi.Si rende conto che i costi continuano ad essere quasi gli stessi… e che per molte imprese 600 euro servono per coprire quelli di UN GIORNO?Inoltre, a che serve dilazionare i costi, quando i profitti sono stati annullati?!Perché attendere giugno?Perché?!Perché, oltre tutto, consegnare decine di migliaia di persone all’abusivismo incontrollato, che oltre a farsi beffe di lei e di chi le paga le tasse, striscia di casa in casa moltiplicando i rischi di contagio?Può davvero, Presidente, assumersi la responsabilità di far chiudere le imprese e far prosperare l’illegalità?Le chiedo di ascoltare con attenzione diretti interessati, associazioni e parti sociali.Le chiedo di restituire dignità ad un mestiere e a chi le chiede solo di poterlo svolgere, al più presto, nel pieno rispetto delle sue disposizioni.Le chiedo di mostrare coscienza, senso di responsabilità, e capacità strategica.Perché non si può distruggere in un trimestre ciò che è stato creato, spesso, con anni e anni di impegno, di passione, di dedizione.Le chiedo di estinguere quel senso di impotenza che ci soffoca e che può provocare danni incalcolabili, se non irreversibili, alle persone come alla società.Serve coraggio.Serve che lei faccia riaprire prima di giugno.Serve ridare speranza, forza, cuore, a chi merita un suo segnale concreto!SERVE RIAPRIRE.Nel rispetto delle regole e delle persone che certamente le sapranno rispettare.Serve generare fiducia, prima che venga smarrita per sempre…Con tutti i rischi che ciò potrebbe comportare e che si spinge ben oltre il coronavirus.Confido nella sua capacità di comprendere, di riflettere, di agire”.I parrucchieri si erano preparati per riaprire lunedì 4 maggio, poi la doccia fredda e l'ipotesi di tenere le serrande abbassate ancora per un mese.Oltre alle difficoltà correlate al lockdown, però, c'è anche un altro nemico insidioso a mettere in difficoltà il settore: il lavoro nero, difficile da contrastare in particolare in questo momento.On line, su, è stata avviata anche una petizione 'Riapriamo Parrucchieri, Centri Estetici ed Onicotecniche il 4 Maggio', che si può sottoscrivere collegandosi al sito: