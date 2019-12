San Daniele, più parcheggi in centro

Il mandamento di Confcommercio del Friuli Occidentale chiude un importante accordo con il Comune di San Daniele per ridurre l’annoso problema dei parcheggi in centro. Grazie alla disponibilità dell’assessore alle Attività produttive Claudia Colombino, l’associazione ha concordato con l’amministrazione la disponibilità di pass gratuiti per l’utilizzo del parcheggio multipiano sia per i titolari che per i dipendenti delle attività economiche.

Determinante un incontro tra Confcommercio e Comune alla presenza anche della Polizia municipale. "Ringraziamo le istituzioni – sottolinea il presidente Carlo Dall’Ava – che si sono dimostrate molto attente su una problematica che coinvolge gli operatori e i clienti. Con questo provvedimento contiamo che possa essere favorita una maggiore rotazione delle aree di sosta a beneficio della popolazione e per rivitalizzare il commercio nel mese più importante dell’anno".