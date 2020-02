San Dorligo, nuova sede per la New Eco

È stata inaugurata questa sera la nuova sede della New Eco, azienda attiva nel settore delle analisi chimiche, ambientali e alimentari, delle ispezioni sanitarie, delle consulenze a privati, enti e imprese, che ha acquisito e riallestito gli spazi dell’ex Laboratorio chimico merceologico della Camera di Commercio Venezia Giulia in via Travnik 14 a San Dorligo della Valle. L’appuntamento è stata l’occasione per mostrare alla stampa e agli ospiti i laboratori dell’azienda e per illustrare i progetti per il futuro che prevedono investimenti, sia nelle attrezzature sia nelle risorse umane, e che hanno l’obiettivo di consentire a New Eco di rispondere costantemente nella maniera più adeguata alle richieste della clientela.

Dopo il benvenuto da parte di Lorenzo Cergol, Amministratore Unico New Eco, di Mattia Cergol e Gianfranco Cergol, l’appuntamento ha visto gli interventi di: Sandy Klun, Sindaco di San Dorligo della Valle – Dolina; Roberto Dipiazza, Sindaco di Trieste; Sergio Emidio Bini, Assessore Attività Produttive e Turismo della Regione e di Nino Tarantino, Capo Divisione coordinamento e attuazione operativa interventi, Commissario Straordinario per la bonifica delle discariche abusive - Presidenza del Consiglio dei Ministri. Presente all’appuntamento anche una nutrita rappresentanza della Allianz Pallacanestro Trieste.

La storia della New Eco inizia nel 2012 dall’intuizione del Gruppo Italspurghi che l'attività di analisi sui rifiuti che l’azienda trattava ogni giorno era diventata sempre più centrale. A questo scopo l’azienda crea e attrezza quindi un laboratorio presso la sede di via Ressel, che da subito agisce in maniera indipendente. In poco tempo il laboratorio si assicura commesse anche da altre aziende e amplia via via la gamma dei servizi offerti ad altre analisi ambientali per il mondo industriale e per i privati.

Tappa fondamentale del percorso di New Eco ricorre ad aprile 2017 con l’ottenimento della concessione per la gestione di tutte le attività del “Laboratorio chimico merceologico della Camera di Commercio della Venezia Giulia”. Grazie alla concessione New Eco estende i servizi di analisi anche all'ambito alimentare.

Nel corso del 2019 New Eco acquista dalla Camera di Commercio l’edificio dell'ex Laboratorio, decidendo di concentrarvi tutte le attività aziendali, che oggi annoverano: Analisi ambientali su Acque, Aria, Rifiuti e Suolo; Analisi alimentari, in particolare su caffè e olio, con possibilità di svolgere panel test; Servizi di campionamento; Ispezioni sanitarie in porto secondo D.P.R 470/73; Consulenze in merito al Sistema Gestione Qualità, per la richiesta di autorizzazioni ambientali, per le bonifiche e per la gestione rifiuti; Trattamento acque, attraverso un innovativo sistema di filtrazione di cui l’azienda è l’unica concessionaria in Italia. Lo staff di New Eco conta oggi nove persone e per il 2020 c’è la previsione di un ampliamento di ulteriori tre risorse.

I valori fondamentali che orientano l’agire aziendale sono: la tempestività di azione per fornire consulenza e risultati in tempi rapidi; l’affidabilità; la cura per la sicurezza per il cliente e per l’ambiente; l’attenzione alla qualità con miglioramento continuo, nuove tecnologie e progressivi accreditamenti; correttezza e trasparenza. L’orgoglio di New Eco risiede nella considerazione che l’attività aziendale contribuisce alla tutela e al rispetto della salute e dell’ambiente e, quindi, al miglioramento delle condizioni di vita del territorio e di quanti lo abitano e lo frequentano.

E proprio con l'intenzione di sostenere e ringraziare il territorio in cui opera, in occasione dell’inaugurazione, New Eco ha scelto di sostenere un'associazione che si occupa di bambini che necessitano di importanti cure chirurgiche e delle loro famiglie - Abc Associazione per i Bambini Chirurgici del Burlo onlus – invitando anche gli ospiti della serata a contribuire alla ristrutturazione della nuova Casa Abc per ospitare le famiglie dei bambini ricoverati all’Irccs Burlo Garofolo di Trieste.