San Giorgio, il laminatoio Metinvest anticipa la manutenzione

Anticipati a maggio i lavori di manutenzione annuale del laminatoio di Metinvest Trametal di San Giorgio di Nogaro. Tre mesi prima della scadenza ordinaria di agosto.

Questo perché a giugno l’impianto dovrà essere pronto per la ripresa della produzione con le nuove forniture di semilavorati che arriveranno nei porti di San Giorgio e Monfalcone da Asia e Sudamerica, frutto della diversificazione delle fonti di approvvigionamento sui mercati internazionali intrapresa dal Gruppo siderurgico e minerario ucraino Metinvest.

Il cambio di programma interessa anche l’altro sito produttivo del Gruppo in Italia, Ferriera Valsider a Oppeano, in Veneto. Un cambio che permette a Metinvest, le cui attività in madrepatria sono state fortemente rallentate dal conflitto, di garantire la continuità produttiva dei due laminatoi triveneti che occupano complessivamente 450 lavoratori, assicurando agli stabilimenti il necessario supporto operativo e finanziario durante e dopo la fase transitoria.

A tal proposito dichiara Roberto Re, Head di Metinvest Europe: "A seguito dell'invasione russa, gli impianti di rilaminazione del Gruppo hanno adeguato le operazioni come attività autonome, organizzando l'acquisto delle forniture da soggetti terzi, che sostituiscono le forniture dalla casa madre provenienti da Mariupol. Per rendere più efficiente questa transizione, Metinvest ha deciso di spostare la regolare manutenzione annuale degli impianti da agosto a maggio. Garantendo così la continuità produttiva".

Metinvest è un gruppo internazionale, integrato con società siderurgiche e minerarie. Conta impianti produttivi in Ucraina, tra cui l’acciaieria Azovstal di Mariupol ancora assediata dai russi, in Bulgaria, in Italia e nel Regno Unito. In Italia, oltre ai due laminatoi in Friuli e Veneto, a Genova ha anche sede la direzione per il mercato europeo.

