Savio, stop alla cassa integrazione

Dalla riunione di oggi tra sindacati e proprietà della Savio Macchine Tessili di Pordenone sono emerse una buona e una cattiva notizia. Quella positiva è che la cassa integrazione, che inizialmente era prevista anche per il mese di novembre, è stata sospesa. I quasi 400 dipendenti dell’azienda, reduci da un ottobre di cassa, potranno, quindi, lavorare regolarmente. Un segnale incoraggiante che arriva dal management di Savio.

Per il mese di dicembre, invece, le parti hanno deciso di riaggiornarsi. La notizia non positiva riguarda uno scenario più a lungo termine, poiché i segnali di ripresa sono molti deboli se non inesistenti. E questa purtroppo è una conferma di come il settore meccanotessile sia in sofferenza, tanto che anche i principali competitor di Savio hanno manifestato difficoltà sotto diversi aspetti.

Il fatturato del 2019 è destinato a chiudersi a attorno ai 130 milioni di euro, in netta flessione rispetto ai 250 dell’anno precedente. Intanto, prosegue anche il piano sugli esuberi dell’azienda pordenonese. Della settantina annunciata a maggio stanno via via uscendo quei lavoratori, come concordato con i sindacati, destinati alla pensione. Al momento ne sono usciti una quarantina e gli altri dovrebbero lasciare il lavoro nel corso del 2020.