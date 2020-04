Sbagliato il codice Ateco per gli artigiani del restauro

“I restauratori di beni culturali assimilati agli operatori dello spettacolo. E allora come mai pagano la Cassa edile?”. Le imprese di restauro di beni culturali, inquadrate con il codice Ateco 90.03.02, non sono tra quelle che potranno riprendere le attività il 4 maggio. Ma i restauratori, illogicamente assimilati agli operatori dello spettacolo, non rientrano affatto in questa categoria, tant’è che pagano la Cassa Edile.

I restauratori della Cna manifestano tutta la loro incredulità e indignazione: “Si tratta di una superficiale approssimazione - commenta il presidente regionale Cna Fvg Nello Coppeto -. I restauratori operano in cantiere o in laboratorio senza alcun contatto con il pubblico, generalmente con un numero ridotto di addetti per ciascuna unità produttiva e con amplissime possibilità di distanziamento sociale. Sono dunque attività con ridotto rischio di trasmissione del virus Covid-19. Un rischio analogo, se non inferiore, a quello dei cantieri edili e certamente minore di quello di molte attività industriali, la cui riapertura è invece consentita dal DPCM”.

L’errore è stato fatto dalla Commissione tecnico-scientifica che ha assegnato, nel documento pubblicato il 23 aprile, un livello 4 al codice Ateco 90 (in cui sono classificate molte attività legate alla cultura, quindi effettuate in stretta prossimità con altri), “senza però verificare la specificità dell’attività di restauratore, che è molto simile al cantiere edile - precisa il presidente di Cna Fvg -. Tant’è che i restauratori applicano ai propri dipendenti il Ccnl dell’edilizia e pagano, infatti, la Cassa Edile”. I restauratori della CNA chiedono pertanto l’immediata rettifica dell’allegato 3 al DPCM, e l’inserimento delle aziende di conservazione e restauro di beni culturali tra quelle autorizzate a riprendere le attività il 4 maggio.

“I restauratori, come del resto tutto il comparto artigiano, hanno finora con coscienza aderito allo sforzo collettivo per il bene comune, sacrificando quote significative dei propri mezzi di sussistenza - prosegue Coppeto -, ma il permanere del fermo sanitario per le attività produttive appare adesso incomprensibile e assurdamente discriminatorio. Ciò andrà ulteriormente ad aggravare la già difficile situazione economica del comparto, a pesare sui conti pubblici e sul bilancio degli ammortizzatori sociali, per di più senza per questo offrire alcun beneficio alla collettività”.