Sbe-Varvit investe in Campania

In Fvg manca manodopera specializzata: la Sbe-Varvit di Monfalcone, tra i leader mondiali nella produzione di giunti meccanici di fissaggio, punta sulla Campania. L’azienda, con un investimento di 30 milioni di euro, costruirà uno stabilimento produttivo ad Acerra, nel Napoletano, che dovrebbe entrare in funzione entro l’anno.

Il gruppo – che in regione ha uno stabilimento anche a Tolmezzo - dà lavoro a oltre mille dipendenti e serve più di cinquemila clienti sul mercato globale, tra cui tutti i principali Oem del settore automobilistico, delle macchine movimento terra, dell’Heavy Duty e delle macchine industriali. Nel 2021, ha registrato un fatturato pari a 308 milioni di euro con una marginalità operativa di circa il 26%.

“La delocalizzazione in Campania della Sbe-Varvit è un fallimento secco della Giunta Fedriga: fuggono anche le imprese radicate in regione non solo le multinazionali. La mancanza di manodopera qualificata non è una sorpresa ma arrivare al punto che non si trovano sessanta operai pone domande enormi sull’operato del centrodestra in questi anni. Non solo non siamo attrattivi, siamo respingenti. Chissà se l'assessore alle attività produttive scrollerà la sua giovanile e sbarazzina chioma, sentendosi chiamato in causa, o invece sparirà come usa nei momenti complicati”, afferma il responsabile Economia del Pd Fvg Renzo Liva.

“Le proposte strutturali del Pd anche in assestamento – aggiunge Liva - chiedono appunto il confronto con la realtà e non la narrazione di comodo, di concentrare le risorse sui temi fondamentali e fra questi una politica dei flussi migratori e dell'integrazione coordinata rispetto alle esigenze del sistema economico, un impegno sui redditi dei lavoratori e soprattutto – conclude - formazione, formazione, formazione”.