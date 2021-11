Sbroiavacca nuovo consigliere nazionale Federmanager

Si è svolta oggi a Roma, l’Assemblea nazionale di Federmanager - l’Associazione che rappresenta, tutela e connette i dirigenti e quadri del settore industriale privato. Con il rinnovo delle cariche Fulvio Sbroiavacca subentra ad Alessandro Pellis, nel ruolo di Consigliere Nazionale di Federmanager Fvg. Rimane supplente del Consigliere nazionale di Federmanager Fvg Gianmarco Lupi.

A partecipare ai lavori dell'Assemblea Nazionale, nel corso dei quali è stato sancito il passaggio al nuovo Consiglio Nazionale, per il Fvg c’erano i delegati all’Assemblea Nazionale, Antonietta Nocera e Uberto Fortuna Drossi. Hanno, inoltre, partecipato ai lavori anche il Presidente di Federmanager Fvg Daniele Damele e il tesoriere Maurizio Decli.

Vision del futuro, miglioramento della conoscenza, valorizzazione della competenza, etica e passione. Queste le parole chiave di Fulvio Sbroiavacca, che entusiasta del suo nuovo ruolo afferma: "lo sento come qualcosa che fa parte del mio DNA. In questa mission per sostenere i percorsi di crescita e valorizzazione del ruolo dei manager, impegnerò tutte le mie risorse e capacità, con volontà ed interesse, portando le nostre istanze come Federmanager Fvg. Fondamentale ora - ha aggiunto - focalizzare e mettere a punto i prossimi obiettivi futuri, strutturando sulla base delle mie competenze e conoscenze delle linee di sviluppo su cui poter definire in modo concreto e preciso l’azione da portare avanti".