Scatta l'arresto per il borseggiatore seriale dei bus

E' scattato l'arresto per un 37enne cittadino rumeno, borseggiatore specializzato che faceva 'strage' di portafogli sui bus. L'uomo derubava i passeggeri direttamente dalle borse o dalle tasche dei vestiti. Le sue prodezze criminali, però, erano state filmate dal sistema di videosorveglianza di cui sono dotati i mezzi: erano così fioccate le denunce. Ma quando arriva la condanna, l'uomo ha già raggiunto altre fermate.

A distanza di qualche tempo, però, anche per lui arriva il 'capolinea': s'imbatte in una pattuglia dei Carabinieri di Aurisina, che lo rintraccia su un bus di linea diretto in Spagna. I militari del Radiomobile scoprono che l’uomo è ricercato: deve scontare 10 mesi per furto aggravato commesso a Milano nel 2015. Così i militari lo arrestano e lo accompagnano nel carcere del Coroneo a Trieste.