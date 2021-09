Schneider rafforza la sua partecipazione in Helica

L’imprenditore Fausto Schneider rafforza la sua partecipazione societaria in Helica, l’azienda con sede ad Amaro leader nel telerilevamento e nell’uso della propria flotta aerea anche per uso turistico. Proprietario già al 51%, ha rilevato ora l’intera quota, divenendo socio unico di una realtà quotidianamente impegnata in ogni tipologia di telerilevamento che possa restituire numeri, simulazioni, cartografie come risposta puntuale e affidabile a domande che arrivano da tutto il mondo.

E’ un’attività di grande impegno tecnico e scientifico, in cui Helica continua a specializzarsi con investimenti costanti su velivoli, apparecchiature e tecnologia ad alto valore aggiunto, come l’intelligenza artificiale.

Helica continuerà anche il secondo filone d’attività che ha coltivato in crescendo nel corso degli anni. L’esperienza di volo e la conoscenza approfondita del territorio sono state messe, infatti, a servizio di tutti coloro che amerebbero avere le ali per potersi godere dall’alto panorami eccezionali, per sugellare momenti particolari della propria vita o un indimenticabile weekend.

Con tre elicotteri di proprietà, infatti, Helica risponde in maniera rodata, ormai, a una molteplicità di richieste, che sono le più varie. “C’è chi vuole rivedere le montagne su cui si arrampicava da giovane o chi vuol dedicare un’emozione in più al proprio partner in occasione di qualche anniversario”, racconta il general manager Stefano Adami. “C’è anche chi vuol godersi semplicemente il panorama dall’alto, farse sosta in qualche luogo speciale per degustare ottimi prodotti locali e poi ripartire”.

La domanda arriva dalle persone più disparate, perché un sorvolo in elicottero è un desiderio che alberga nei cuori di ogni età ed è sempre più alla portata di tutti. Per questo, dopo un’estate in cui si è ripreso a vivere nonostante le limitazioni imposte dalle norme anti-Covid, ora le proposte di volo guardano già alle bellezze autunnali da godere stando a mezz’aria. “In Friuli Venezia Giulia sono pressoché infinite le rotte per voli panoramici che consentiranno di ammirare i colori dell’autunno, i mutamenti del bosco e delle foreste in questa stagione, le sfumature delle acque dei laghi e dei fiumi e i contorni delle nostre splendide montagne”, anticipa Adami.