Sciopero alla Lima Corporate, la posizione dell'azienda

Lima Corporate risponde con una nota allo sciopero indetto dai sindacati per giovedì 18 novembre. "Gli ultimi due anni - si legge - sono stati fortemente segnati dalla pandemia e molte sono state le aziende che hanno faticato a riportare in equilibrio economico la propria attività. In questo contesto anche Lima Corporate si è trovata ad affrontare una difficile situazione, ciononostante la società è stata comunque in grado di assicurare a ogni singolo dipendente il proprio posto di lavoro e ha addirittura incrementato negli ultimi due anni l’occupazione con 81 nuove assunzioni e stabilizzato

41 collaboratori presso la sede centrale di Villanova di San Daniele. Ulteriori assunzioni si sono registrate anche presso le sedi delle filiali internazionali".

"Lima Corporate è inoltre riuscita ad anticipare a tutti i lavoratori il pagamento della cassa integrazione, ha integrato completamente gli stipendi nel 2020 e garantito un reintegro degli stessi del 50% nel 2021. L’azienda non ha mai smesso di credere e investire nel futuro. EQT, il fondo azionista di Lima Corporate, ha continuato a sostenere l’apertura di nuove filiali e nuovi mercati a livello internazionale anche negli ultimi anni, al fine di garantire la massima capacità produttiva ai propri stabilimenti italiani e favorire le vendite, per l’80% provenienti dai mercati esteri".

"La società è sempre rimasta al fianco dei propri dipendenti, cercando di mantenere alta la loro motivazione: i premi di risultato del 2020 erogati ad aprile 2021 ne sono un esempio; pur di fronte a una significativa riduzione del fatturato, è riuscita a garantire un premio pari a circa il 60% del valore riconosciuto del 2019".

"Non c’è mai stata chiusura nelle relazioni con i collaboratori e le rappresentanze sindacali. L’azienda ha sempre spiegato la propria posizione in modo chiaro, evidenziando come la situazione degli ultimi anni abbia reso ancora più necessaria una forte presa di responsabilità per garantire una sana e oculata gestione finanziaria".

“Siamo rimasti sorpresi dalla posizione assunta da alcuni lavoratori nei confronti della nostra azienda. Da sempre crediamo nelle persone che lavorano con passione nella nostra società e per questo le abbiamo sempre sostenute e gratificate anche negli ultimi anni segnati dalla pandemia. Oggi siamo di fronte a una nuova ondata pandemica che rallenta la nostra ripresa, ma rimaniamo fiduciosi sulla potenzialità del nostro business alla luce delle diverse iniziative che continuiamo ad attuare”, afferma Luigi Ferrari Ceo di Lima Corporate.

“Una risposta definitiva sull’erogazione o meno di un premio di produzione sarà possibile solo quando si chiuderanno i bilanci, così come già comunicato in diverse occasioni alle rappresentanze sindacali. Ci tengo infine a confermare che l’interesse dell’azienda nei confronti dei nostri dipendenti non è cambiato, il loro benessere e la loro salute rimangono sempre la nostra priorità” conclude Ferrari.

"Lima Corporate desidera inoltre comunicare i dati reali dell’adesione allo sciopero del 18 novembre scorso: diversamente da quanto pubblicato, l’adesione è stata del 35% della popolazione aziendale. Questa la distribuzione in dettaglio: 71% degli operai e 6% degli impiegati", conclude la nota.