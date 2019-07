Giovedì 1 e venerdì 2 agosto, anche in Friuli Venezia Giulia è stato proclamato lo sciopero della vigilanza privata. Per il Fvg è previsto, per domani, un presidio davanti alla Prefettura di Udine dalle 10 alle 12 organizzato da Fisascat, Filcams e Uiltucs. A incrociare le braccia, a livello nazionale, saranno 70 mila addetti, in attesa del nuovo contratto del settore, scaduto nel 2015. L’agitazione punta a sbloccare le trattative, che sono ancora ferme al palo.

Per i cittadini, i maggiori disagi potrebbero registrarsi ai bancomat. Diversi istituti di credito, a cominciare da Intesa Sanpaolo, infatti, hanno comunicato alla clientela che lo sciopero potrebbe provocare disservizi nei prelievi di contanti alle Casse veloci automatiche e in filiale.