Scuole guida, partiti gli accertamenti Iva

Sono circa una decina le scuole guida friulane che nel mese di settembre sono state oggetto di accertamenti fiscali relativamente al 2014, a seguito della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate che introduce l’Iva sulle lezioni di guida con efficacia retroattiva sino al quinto anno precedente. Risoluzione che recepisce una sentenza della Corte di Giustizia della UE ma interpretandola in maniera estensiva: le categorie di patente cui fa riferimento la sentenza sono la B e la C1, limitatamente alle lezioni pratiche, e non tutte, come stabilito dall’Agenzia delle Entrate.

“Una decisione profondamente sbagliata per il futuro, assolutamente aberrante per il passato. Solo in Friuli Venezia Giulia quasi un centinaio di scuole guida, spesso a conduzione familiare, rischiano di dover versare lva non incassata per una cifra stimata di circa 110 mila euro. Una decina di queste ha già ricevuto la comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate per il 2014 – annualità da gennaio prossimo non più soggetta ad accertamenti -, segno che la volontà è di agire in fretta per fare cassa”, attacca il deputato di Forza Italia Roberto Novelli, che su questa vicenda ha presentato un’interpellanza parlamentare e sottoscritto una risoluzione che chiede la sospensione degli accertamenti e la modifica delle norme che introducono l’Iva intera per le scuole guida.

“La stessa solerzia mostrata dall’Agenzia delle Entrate la chiediamo al governo, sollecitando una moratoria sugli accertamenti relativi alle annualità scorse nell’attesa che la questione venga risolta a livello nazionale e comunitario. Per il passato, cancellando l’aberrante retroattività, e per il presente e il futuro con il ripristino dell’esenzione totale dall’imposta o almeno un’aliquota ridotta, per non causare un’impennata dei costi per conseguire la patente, con danno per le famiglie e la sicurezza stradale”, conclude Novelli.