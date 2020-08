Se l’export si blocca saranno dolori

Tutto dipenderà da quanto accadrà a livello internazionale, se riprenderà il commercio mondiale o meno. E’ un dato essenziale per aziende come le nostre che esportano in tutto il mondo. E poi bisognerà vedere cosa accadrà quando verrà meno il blocco dei licenziamenti, se e quante aziende terranno duro e riusciranno a superare questa fase estremamente complicata.

“Paradossalmente in questo momento - ci ha spiegato Carlos Corvino, dell’Osservatorio regionale sul mercato del lavoro - potrebbero essere più favorite le imprese che guardano ai servizi e al mercato interno e si tratterebbe di un’inversione di tendenza rispetto all’ultimo ventennio contrassegnato da una spiccata vocazione all’esportazione. Siamo molto preoccupati proprio per le sorti delle imprese migliori, ovvero quelle che danno occupazione stabile e creano prodotti ad alto valore aggiunto che sono circa il 25% del totale perché siamo ancora una regione con forte vocazione manifatturiera con un occupato su quattro. Bisognerà capire nei prossimi mesi cosa accadrà dal punto di vista della Pandemia e non solo in Italia e sperare che vada tutto bene. Il rischio tuttavia di una massiccia perdita di posti di lavoro esiste. Sarebbe assolutamente essenziale che, a livello nazionale ed europeo, venissero attuate politiche capaci di prevenire e limitare al massimo le espulsioni di massa dei lavoratori. In mancanza di ripresa degli scambi internazionali, però, tutto sarà più complicato. La situazione è molto seria ed è bene prepararsi per tempo”.