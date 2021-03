Seabourn Venture in viaggio verso Genova

Seabourn, operatore crocieristico ultra lusso, celebra un nuovo traguardo nel processo di costruzione della sua prima nave “expedition” firmata da T.Mariotti, Seabourn Venture, con il trasferimento dello scafo della nave a Genova, per l'allestimento finale.

Lo scafo, che è stato costruito fino al ponte nove, attraverso una delicata manovra è stato spostato sulla super chiatta Arcalupa di Cimolai lo scorso 20 marzo e successivamente reso galleggiante a Trieste per iniziare il viaggio di 1.200 miglia nautiche verso Genova ieri pomeriggio.

Seabourn Venture è stata in costruzione presso i cantieri Cimar a San Giorgio di Nogaro, l’infrastruttura ormai consolidata di T. Mariotti e Cimolai ed è già dotata di motori, generatori e principali equipaggiamenti della sala macchine.

"Questa fase sarà davvero emozionante da osservare ed è un importante passo in avanti nella consegna della nave", ha detto Josh Leibowitz, presidente di Seabourn. "Sono molto orgoglioso di tutti coloro che sono coinvolti nella costruzione di Seabourn Venture e ringrazio i nostri team per averci aiutato a raggiungere questo risultato nonostante le circostanze che abbiamo affrontato nell'ultimo anno. La nostra attesa continuerà certamente a crescere nei mesi a venire fino alla consegna".

"Siamo fieri di aver raggiunto una tappa fondamentale del progetto e siamo molto entusiasti nel vedere finalmente uno scafo di tale bellezza con le sovrastrutture ormai visibili nelle loro linee”, aggiunge Marco Ghiglione, amministratore delegato di T. Mariotti. “Ringraziamo, davvero senza eccezioni, tutte le persone che hanno lavorato con noi permettendoci di arrivare a questo punto. Ora, non vediamo l'ora di ricevere Seabourn Venture a Genova per il suo completamento".

Per Cimolai lo scafo della Seabourn Venture rappresenta il più grande manufatto mai realizzato nei cantieri di San Giorgio di Nogaro. "La sua costruzione e il trasferimento a Trieste sulla super chiatta Arcalupa sono stati resi possibili grazie alla professionalità di tecnici, piloti, ormeggiatori e operai specializzati. Un sentito ringraziamento va, inoltre, a T. Mariotti per il lavoro svolto insieme, alle Capitanerie di Porto di San Giorgio, Monfalcone e Trieste, alla Banca di Cividale per il prezioso supporto e, naturalmente, a Seabourn per la prestigiosa commessa".

La stagione inaugurale di Seabourn Venture inizierà in Norvegia nell’inverno 2022, con l’opportunità di vedere l'aurora boreale. La seconda nave “expedition” gemella, ancora da nominare, attualmente in costruzione a San Giorgio di Nogaro, è attesa per la consegna alla fine del 2022. Entrambe le navi saranno progettate e costruite per ambienti diversi secondo gli standard PC6 Polar Class e includeranno hardware e tecnologie moderne che amplieranno senza confini le loro rotte globali. Ognuna porterà due sottomarini costruiti su misura, 24 Zodiac, kayak e un team di esperti di spedizioni.

Seabourn continua a rappresentare il simbolo del viaggio ultra-lusso con navi intime e i tipici elementi distintivi che caratterizzano la linea: suites spaziose, arredate con cura, molte con veranda e tutte fronte mare; cucina superba in un’ampia scelta di locali; liquori e vini pregiati inclusi nel soggiorno disponibili in ogni momento; servizi vincenti e un'atmosfera rilassata e socievole che fa sentire gli ospiti come a casa. Le navi viaggeranno per il mondo verso molte delle destinazioni più ambite, tra cui le città più famose, oltre 170 siti Patrimonio dell'umanità dell'Unesco, porti e luoghi meno conosciuti.