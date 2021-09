Sebastiano Barisoni ospite a Monfalcone

Tra gli ospiti di Geografie a Monfalcone c’è anche Sebastiano Barisoni che, domenica 26 settembre alle 18.30 in piazza Della Repubblica - Spazio Nord presenterà il suo nuovo libro ‘Terra incognita. Una mappa per il nuovo orizzonte economico’ (Solferino).

Il popolare conduttore di Radio24 offre un’analisi controcorrente sulla crisi globale. “La globalizzazione è davvero negativa e superata? Non è il caso di ricordare quali conquiste di ricchezza e libertà ha portato in tutto il mondo trasformandolo in meglio? La verità è che l’emergenza del Coronavirus ha accentuato in modo drammatico gli eccessi e le debolezze di una crisi già in atto”, spiega l’autore.

“Ma anche di riconoscere che ci sono aspetti di umanità che l’intelligenza artificiale e gli algoritmi che dominano il mercato non sono in grado di raggiungere e su cui le imprese dovrebbero puntare forze e strategie”.

Con grande capacità divulgativa e ampio ricorso a dati e aneddoti (dalla celebre classifica radiofonica settimanale degli sprechi a casi aziendali ed esperienze personali) il vicedirettore di Radio24 Sebastiano Barisoni spiega la nostra resistenza al cambiamento e l’illusione di un ritorno all’età dell’oro. I dati economici e le riflessioni di costume s’intrecciano in queste pagine per spiegare come disegnare una rotta di navigazione in ‘terra incognita’ tra rischi e incertezze, fallimenti e speranze per il futuro di tutti.

SEBASTIANO BARISONI, nato a Roma, è giornalista. Dopo tre anni di esperienza a Londra a ‘Bloomberg Television’, è approdato nel 1999 a Radio 24 dove si occupa di finanza e risparmio, conducendo inizialmente Salvadanaio, per passare in seguito all’attualità economica di Focus Economia dove analizza la giornata economico-finanziaria con il contributo di ospiti. È vicedirettore esecutivo di Radio 24 dal 2013.