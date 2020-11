Secondo appuntamento di TedxUdineSalon

Dopo l’ottima riuscita del primo appuntamento dedicato alla scoperta dei nostri talenti, gli ultimi preparativi fervono per il lancio della seconda tappa del TEDxUdineSalon. Sabato 21 novembre, dalle 10 alle 12.30, il secondo appuntamento di questo format innovativo, alla sua prima edizione assoluta, organizzata in tre diversi cicli di appuntamenti.

Il secondo evento, trasmesso sempre in modalità online in ottemperanza alle vigenti normative anti- Covid, vuole essere una “ricerca degli ingredienti giusti per ripartire”. Che direzione è bene seguire per mettere in campo le proprie competenze? Come nella tappa precedente e nell’ultima prevista a calendario, tutti i partecipanti avranno la possibilità di ascoltare gli speech dei due speaker selezionati per l’occasione, di prendere parte a un workshop tematico e di porre quesiti in diretta al termine di ogni talk. La partecipazione avverrà via Zoom, previa ricezione, qualche giorno prima, del materiale preparato ai fini dell’evento.

Durante il secondo Salon, a offrire il prezioso contributo e la giusta spinta motivatrice, saranno Christian Savonitti, che in sella alle due ruote ama definirsi un’instancabile appassionato (fenomeno) di motocross e William del Negro, bancario, startupper nonché curioso sognatore. A guidare il workshop pratico sulle emozioni invece, Marzia Gorini, Business Coach già a capo del laboratorio della prima tappa, incentrato su talento e potenzialità.

Nel dare appuntamento alla prossima e ultima data dell’edizione, in programma per il 19 dicembre, TEDxUdine invita a seguire le pagine social e il sito internet per restare sempre aggiornati sulle iniziative organizzate.