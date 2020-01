Sei mega convogli per l'Interporto di Cervignano

Buone notizie per l’Interporto di Cervignano e pure per l’ambiente, grazie all’accordo siglato tra la Mercitalia Intermodal, azienda del gruppo Ferrovie dello Stato - tra i maggiori operatori europei di trasporto combinato - e la Space Logistic di Salgareda, azienda specializzata in organizzazione ed esecuzione di trasporti multimodali.

In base all’accordo, a partire dal 13 gennaio ogni settimana gli Interporti di Torino Orbassano e Cervignano saranno collegati da 6 nuovi convogli (tre per ogni direzione) che porteranno merci e materiali di vario genere su 16 carri doppi di ultima generazione, in grado di trasportare 32 semirimorchi Mega o casse mobili da 40 piedi. I convogli saranno lunghi 550 metri e avranno una capacità di 1600 tonnellate.



I convogli, secondo i programmi dei contraenti diventeranno giornalieri a partire dal prossimo aprile, con evidenti benefici per l’ambiente dato che questo trasporto intermodale permetterà di eliminare dalle strade ben 12 mila camion all'anno, risparmiando l'80% delle emissioni di anidride carbonica rispetto a quanto invece prodotto dal trasporto su strada.