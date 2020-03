Semestrale Danieli penalizzata da calo domanda acciaio e accantonamenti

Semestrale con segni negativi per il gruppo Danieli. I ricavi nel periodo giugno-dicembre 2019 sono stati pari a 1.345,6 milioni di euro in calo del 9%, mentre il margine operativo lordo (Ebitda) è sceso del 37% attestandosi a 65,6 milioni. Sui conti del gruppo friulano hanno pesato i bassi risultati del settore di produzione di acciaio, rappresentato dalla controllata Abs, unitamente ai costi della chiusura del tubificio in Germania, deciso a novembre e il cui iter si concluderà al prossimo giugno, e da un settore impiantistico con volumi e margini migliori rispetto allo scorso esercizio ma penalizzato da accantonamenti prudenziali a fondo rischi avviamento impianti innovativi.

Segnali di discontinuità si registrano dopo la chiusura del semestre: nei mesi di gennaio e febbraio 2020 le attività del settore Steel Making sono state buone con un mercato più ricettivo e l’aspettativa di un migliore secondo semestre per l’esercizio 2019/2020. Va bene, invece, il settore Plant Making grazie alla messa in produzione dei nuovi ordini acquisiti nel periodo senza la necessità di altri o ulteriori accantonamenti straordinari.

Il settore Plant Making ha completato con successo l’avviamento e la messa a punto del nuovo trasformatore digitale Q-One presso lo stabilimento croato Abs Sisak che oggi rappresenta una delle più innovative e promettenti tecnologie Eco-Friendly applicate all’industria siderurgica moderna, passando dal forno elettrico al Digital Melter. La tipologia degli ordini in portafoglio del Plant Making e la pianificazione della produzione nelle unità produttive del gruppo hanno permesso una saturazione ordinata dei reparti di progettazione e di quelli di produzione sia in Italia e in Far East senza subire al momento significativi ritardi nella catena di fornitura per problemi derivanti dalle interruzioni produttive legate al Covid-19.

Inoltre buono anche l’affluire di commesse del periodo che ha permesso il mantenimento di un portafoglio ordini elevato per il Plant Making al 31 dicembre 2019 (due anni di carico lavoro) grazie agli impianti e tecnologie innovative che il mercato ha raccolto positivamente. I ricavi per il settore Steel Making (Abs) sono invece sotto il budget di inizio anno e presentano una redditività di 23,5 milioni di euro, con prodotti spediti nel periodo chiuso al 31 dicembre 2019 per circa 510.000 tonnellate (in diminuzione rispetto ai volumi dell’omologo periodo dello scorso esercizio), con l’obiettivo di migliorare la redditività e volumi nel secondo semestre dell’esercizio e presentare un risultato positivo per l’intero periodo 2019/2020. Per queste ragioni, il primo semestre dell’esercizio 2019/2020 presenta quindi una redditività operativa (Ebit) ridotta pari a 25 milioni e in calo del 44 per cento.