Sempeter, nuova sede produttiva per Led Luks

Led Luks, l’azienda che dal 2013 vive sul confine fra Slovenia e Italia, coniugando il meglio della cultura d’impresa di entrambi i Paesi per la produzione di apparecchi di illuminazione a led esteticamente raffinati e tailor-made, cresce e taglia il nastro di una nuova sede produttiva da 1.300 metri quadri. Sorge a Šempeter, in territorio sloveno, nell’immediata periferia Est di Gorizia, da cui dista poche centinaia di metri.

Il nuovo stabilimento è stato realizzato in prossimità del quartier generale della società, che continua a raggiungere nuovi obiettivi, "con la prospettiva di chiudere il 2020 a 3,5 milioni di fatturato", afferma l’imprenditore Dino Feragotto, tra i soci fondatori insieme al direttore Matija Klinkon. Traguardi legati al concentrato di professionalità e flessibilità che caratterizza Led Luks, in grado di offrire qualsiasi soluzione di illuminazione per il settore commerciale e industriale, per uffici, edifici scolastici, strutture pubbliche, sportive, dedicate a eventi. Ulteriore valore aggiunto, la capacità di sviluppare soluzioni su misura, sviluppate in stretta sinergia con i propri interlocutori.

"Sin dall’avvio dell’attività abbiamo puntato a offrire qualità della luce con apparecchi dal design originale, sempre attenti a dare un valore aggiunto all’ambiente in cui viene posizionato il nostro prodotto", affermano Feragotto e Klinkon. "È un’intuizione che ha dimostrato di funzionare, di ottenere sempre maggior riconoscimento a livello globale, tanto da rendere necessaria la realizzazione di un nuovo stabilimento produttivo".

Come il quartier generale, anche la nuova struttura ha al proprio interno un’organizzazione all’avanguardia e una dotazione tecnologica in linea con la punta avanzata dell’Industry 4.0. In questi spazi Led Luks disegna, progetta, prototipa e produce apparecchi utilizzando solo i migliori componenti e le soluzioni più innovative. A sostenere lo sviluppo dell’impresa, un team di più di trenta addetti, con un’età media al di sotto dei 40 anni. Il mercato di sbocco è quello internazionale, con particolare riferimento a Europa, Middle East e Australia.